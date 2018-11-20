(Публікуємо мовою оригіналу)

Как в ОРДЛО учат ненавидеть Украину? Проснётся ли в России Северный Кавказ? Какие настроения царят в Донецке и что происходило во время так называемых выборов, устроенных группировками «ЛДНР»? И зачем украинизировать украинцев? Эти темы обсуждали жители Донбасса в эфире Радио Донбасс.Реалии. Из-за войны между двумя частями региона прошла не только линия фронта, но и информационная граница. Проект Радио Свобода – Радио Донбасс.Реалии – работает без линии разграничения: нам звонят и пишут жители как подконтрольной, так и неподконтрольной украинской власти части Донбасса.

Звоните нам по бесплатному номеру 0-800-300-403 по будням с 17:00 до 18:00 – в прямой эфир, в неэфирное время – на автоответчик. Пишите нам в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook или на электронную почту Donbas_Radio@rferl.org

Про блокадный Луганск

Они ждали, что вот-вот Луганск будет освобождён

​Слушательница, Луганск: «Когда украинские войска подошли в Металлист, в Вергунку (районы Луганска – ред.), ни о какой блокаде люди не думали. Не думали те люди, которые раздавали газеты, клеили листовки и ходили с флагами. Они не говорили о блокаде. Они ждали, что вот-вот Луганск будет освобождён. Это же не блокада. Блокада – это если бы Украина окружила Луганск и оставила его без всего: без света, воды и газа».

​О ненависти к Украине, которую воспитывают в детях в ОРДЛО

Олег: «Недавно смотрел выступление «юнармейцев», где они говорят, что наступит время, и они вернут «утраченные территории». Не кажется ли вам, что Донбасс – это только начало? И скоро Россия захочет вернуть всю Украину себе».

Геннадий, Луганщина: «Не только на детей идёт эта агитация, но и на взрослых. Власти нужно на это реагировать, особенно на прифронтовых территориях».

О Северном Кавказе и его влиянии на Россию

Многие чеченцы приехали в Украину убивать и воевать на стороне «ЛДНР»

​Олег: «Я знаю, что многие чеченцы приехали в Украину убивать и воевать на стороне «ЛДНР». Мне интересно: это влияние пропаганды, или это приказы их власти – приезжать в Украину и убивать?»

О настроениях в Донецке

Сергей, Славянск: «Давно зреет мысль о необратимости случившегося. Мне кажется, что этот конфликт является острым симптомом окончательного распада Советского Союза. Люди, которые остались на той (неподконтрольной Киеву – ред.) территории, уже не мыслят себя в составе Украины».

На востоке люди больше всего верят слухам

​Александр, Луганская область: «Уже неоднократно говорили, что жители неподконтрольных территорий не верят ни украинскому телевидению, ни российскому. Дело в том, что у нас, на востоке, люди больше всего верят слухам».

О «выборах» в «ЛДНР»

Игорь: «Я был свидетелем того, как проходили «выборы» 11 мая 2014 года, так называемый референдум. Тогда никто не сомневался, что происходит некое театральное представление, никто не воспринимал этого серьёзно. Я видел эти бюллетени, это были просто бумажки. К ним относились как к формальности с обеих сторон. А когда прошли эти «выборы», то можно увидеть, что и Пушилин, и Пасечник, которые пришли к «власти», – они люди не воевавшие. И вроде как с ними можно вести диалог. Есть ещё один момент: это, конечно, на руку России, но не может ли это быть ещё и на руку действующей власти? Мы знаем, что на Донбассе крайне мало людей, которые бы смогли поддержать нынешнюю власть в условиях того, что происходило. И это может быть на руку тем, кто не заинтересован в том, чтобы эти избиратели проголосовали».

Слушательница: «Появился луч света в оккупации. Люди здесь, по крайней мере женщины, – мужчины ещё боятся, – стали говорить, что они рабы России. И поэтому уехали на несколько дней оттуда, чтобы не участвовать в «выборах».

Должны были привезти 1400 кг сахара, но привезли всего 100 кг

​Слушатель, оккупированная территория: «На эти «выборы» люди шли за более-менее дешёвыми продуктами. Я наблюдал такую картину: две женщины пришли, проголосовали, взяли талончики и пошли за сахаром по 30 рублей. А продавщица им сказала, что сахара уже нет. А было только 11 часов утра. Продавщица сказала, что должны были привезти 1400 кг сахара, но привезли всего 100 кг. Некоторые вообще не ходили голосовать, так как понимали, что это ничего не изменит».

​Об украинизации украинцев

Олег: «По поводу языковых квот на радио. Двое моих знакомых, когда ввели квоты, перестали слушать радио. Хотя они патриоты Украины, но больше привыкли слушать зарубежную музыку. Хороших песен мало, а эфир надо чем-то заполнять. Квоты должны быть привязаны не к языку, а к стране-производителю. Людям не нравится, что навязывают».

Все чиновники и политики должны говорить на украинском – тяжело, не тяжело – надо

​Виктор: «Я считаю, что нужно не квоты вводить, а сразу давать всё украинское. Все чиновники и политики должны говорить на украинском – тяжело, не тяжело – надо. Да, нас приучали при Советском Союзе говорить по-русски, и на украинском сейчас сложно, но я всё понимаю, да и все понимают. Кого тут Путин защищать пришёл? В Германию ведь когда приезжаешь, то обязан учить немецкий, так и здесь должно быть».

Слухачка, лінія розмежування: «Хочу вам розповісти мій сьогоднішній досвід спілкування в державній установі. Мене слухають, коли я розмовляю українською. Десь кидаються і кажуть, що не розуміють, просять переходити на російську. І я навіть не можу сказати, чи вони щиро мене не розуміють, чи роблять вигляд. Я вже чверть віку виборюю своє право розмовляти українською мовою».

Я не розумію, для чого дублювати фільми, які були вироблені в Росії?

​В’ячеслав: «Я за квоти, але у мене є одне зауваження. Я не розумію, чому радянські фільми, які ми дивимось, які входять до золотої колекції, – навіщо їх дублюють на українську мову? І я не розумію, для чого дублювати фільми, які були вироблені в Росії? Мова оригіналу ж завжди найкраща для розуміння фільму».

Донеччани розмовляють на красивій, літературній українській, от тільки бояться

​Слухач, Донецька область: «Я живу за 50 км від Донецька, і 11 років працював там на металургійному заводі. Там була така ситуація, що якщо ти розмовляєш українською, то до тебе ворожо ставляться, вважають «хохлом» та «бандерою». Але парадокс в іншому: потім до тебе таємно підходять люди, доннечани, і вони розмовляють на красивій, літературній українській мові краще, ніж я. Розумієте? Вони розмовляють, от тільки бояться».

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)