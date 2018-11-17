З миру по нитці: книжки для бібліотек переміщених університетів Донбасу

Під час анексії Криму і окупації частини Донбасу 18 університетів були евакуйовані та перемістилися на підконтрольну Києву територію – там вони опинилися без своїх бібліотек та книжкових фондів. Тепер фонд «Бібліотечна країна» почав збирати літературу для університетів заново. Чому це потрібно і як долучитися?

Щоб допомогти бібліотекам переміщених вишів відновити повноцінну роботу, на платформі «Спільнокошт» запустили збір грошей для підтримки бібліотек, розповідає виконавчий директор благодійного фонду «Бібліотечна країна» Люсьєна Шум.

«Фонд вже три роки допомагає бібліотекам новими книгами. До нас неодноразово зверталися з проханням поповнити їхні бібліотеки новими книжками. Зокрема, Донецький технічних університет, Донецький національний університет імені Василя Стуса. От у нас і виникла така ідея – зробити комплексний проект допомоги цим університетам», – розповідає Шум.

У цей проект ми заклали заходи для студентів та викладачів на базі бібліотек

Наразі і бібліотеки, і їхні співробітники потребують професійного розвитку, і цей проект має допомогти відновити роботу переміщеним бібліотекам.

«Бібліотеки починали роботу з одного співробітника, зараз штат поступово набирають, але співробітники потребують підвищення кваліфікації і обміну досвідом. У цей проект ми заклали заходи для студентів та викладачів на базі бібліотек. Це читання, зустрічі з цікавими людьми саме на базі бібліотек переміщених університетів», – розповідає Шум.

Для реалізації цього проекту «Бібліотечна країна» заручилася підтримкою фонду «Відродження». І в разі, якщо вдасться зібрати потрібну суму на «спільнокошті», то фонд подвоїть суму для фінансування бібліотек переміщених університетів.

«Люди звичайно долучаються, на цей час ми вже зібрали трохи більше від 16 тисяч гривень. Запланували зібрати 120 тисяч. Для цього ми маємо ще два місяці. І якщо ми збираємо цю суму, то робимо всі заплановані заходи», – каже Люсьєна Шум.

Хоча цієї суми не вистачить на покриття всіх потреб для бібліотек переміщених вишів, зауважує вона, наразі головне – не забезпечення матеріально-технічної бази, а саме проведення заходів і поповнення книжкового фонду. Долучитися до збору коштів може кожен на сторінці «Спільнокошту» і допомогти бібліотекам переміщених університетів відновити свою роботу.

Радіо Донбас.Реалії також свого часу долучилося до відновлення бібліотечного фонду – Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки, що переїхала до Старобільська:

​ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)