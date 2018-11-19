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Hollywood на шлаковой горе, куклы-мутанты в качестве объектов арт-терапии, ежегодный экологический карнавал и скульптуры-обереги для Мариуполя – это идеи, на которые вдохновил Мариуполь участников второй исследовательской резиденции «З.Міст: Ідентичність». 13 молодых художников из разных городов Украины представили необычные проекты для города. Местом презентации стала платформа «ТЮ!».

Три недели в Мариуполе работала группа молодых художников в поисках новых идей для города. За это время объектами исследований для участников проекта «3.Міст: Ідентичність-2018» стали и городские пляжи, и металлургические гиганты, и морской порт, музеи Мариуполя и Сартаны, и даже старое кладбище.

Для нас важен не изоляционизм, а диалог и партнерство

«Для нас важен не изоляционизм, а диалог и партнерство с другими инициативами в городе. Мы подружились с заводами, начиная с АСРЗ и заканчивая «Азовсталью», ездили в греческий музей Сартаны, мы объездили весь город, со всеми подружились. На основании всего, что ребята изучили и чем вдохновились, придуманы арт-проекты, которые можно здесь воплотить. Оказывается, что Мариуполь может вдохновить очень серьезно», – рассказывает куратор проекта Диана Берг.

Харьковчанка Ольга Федорова, работающая с текстами и их размещением в публичном пространстве, реализовала свою идею прямо на месте. Она расписала цоколь здания, где находится арт-резиденция «ТЮ!». Теперь у недоброжелателей, оставляющих гневные послания в адрес ее обитателей, просто не осталось места. Ольга считает, что эксперимент удался.

Получается, что одни из первых текстов, которые ребенок прочтет – будут мои тексты

«Проходящие мимо люди останавливались и читали. Это очень важно – остановить человека на улице. Самое забавное, что многие родители с детьми останавливались и показывали детям буквы. Получается, что одни из первых текстов, которые ребенок прочтет – будут мои тексты», – говорит Ольга.

Ксения Платанова, художник из Запорожья, предложила проект по арт-терапии для детей: он необычен тем, что художница предлагает создавать кукол-мутантов. Это поможет избавиться от страхов, считает Ксения.

Я увидела рыбаков, которые ловят рыбу в грязной воде, в самой грязи рядом со сточной трубой

«Я сделала мутантов, потому что я хотела говорить об экологической катастрофе. Я из Запорожья, воздух там достаточно отравлен, как и у вас. Я прогулялась вдоль заводов и поняла, что мне не кажется. Я увидела рыбаков, которые ловят рыбу в грязной воде, в самой грязи рядом со сточной трубой. Поэтому тема мутации естественно возникла в моей голове. В своем проекте я хочу предложить художникам поработать арт-терапевтами с детьми переселенцами и с детьми из детских домов. Мне кажется, что когда ты рождаешь вот такой страшный объект, ты выносишь свои страхи и блоки на внешний объект изнутри и освобождаешься», – считает художница.

Уроженец Мариуполя, киевский художник Barbudaz, работающий в индустриальном стиле стимпанк, тоже не оставил без внимания экологическую тематику. Он предложил провести в городе экологический карнавал, который в последствии может стать туристической изюминкой города.

Мариуполь – это золотая жила, где все лежит прямо под ногами

«Карнавал начинается с того, что мэр вручает ключи от города королю карнавала, и власть на один день переходит к королю карнавала. Там должен быть шут, можно привлечь циркачей, работающих с огнем. Это очень интересная форма, она практикуется по всему миру, а в Украине не развита. У нас есть в зачаточной форме день Нептуна, может вы его видели. Я наблюдал его часто, все кустарно-провинциальное. А этот карнавал можно сделать очень круто даже в рамках Украины. Мариуполь – это золотая жила, где все лежит прямо под ногами», – уверен художник.

Резиденция-2018 прошла в городе у моря при финансовой поддержке Украинского культурного фонда, который выделил 470 тысяч гривен на ее проведение. Этот же Фонд финансирует установку оберегов для Мариуполя, открытие которых намечено в ближайшие дни. Это 14-й совместный проект, предложенный художниками. А вот какие из других проектов получат практическое воплощение – покажет время.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)