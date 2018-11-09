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В Марьинке, Мирном и Андреевке бурят скважины питьевой воды. Делается это на благотворительные средства, чтобы жители пунктов у линии фронта имели доступ к качественной воде. Около 2 млн гривен вложено в пилотный проект по гидроразведке, бурению скважин и строительству бюветов. Как ищут воду, каких специалистов привлекают, и куда «уходит» вода на востоке?

Проблема водоснабжения малых населенных пунктов восточной Украины существовала во все времена как в Луганской, так и в Донецкой областях. Воду во многих из них подают по графику и низкого качества. Питьевая вода всегда была привозной, а сейчас стала дорогим удовольствием. Если в городе питьевая вода продается в каждом магазине и стоит 50 – 60 копеек за литр, то после ее доставки в село цена возрастает в два раза, а то и выше.

Благотворительный фонд «Каритас-Мариуполь» строит бесплатные бюветы с питьевой водой в трех населенных пунктах буферной зоны – там уже начали бурение скважин. Проект пилотный, рассчитан на полгода.

«В промышленных объемах, может, здесь воды и нет. Это если ставить очистной завод. А для населения если брать стандартный расход питьевой воды в сутки – 6 литров, поставить бювет даже с самым низким дебетом, например, 0,5 куба, это совсем «детский» дебет, и за час воду получит десять человек, а за сутки 240 – это уже успех. Даже если вы можете повременить с лекарствами, то с водой – нет. У вас, как говорится, обмаль часу. Очень надеемся, что все получится. Хотели обойтись большим количеством скважин без очистки, но, к сожалению, регион не позволяет это сделать», – говорит куратор проекта Тарас Артеменко.

Оказалось, что не только качество воды в регионе является проблемой. Поиск водоносных горизонтов – тоже непростая задача. И виной тому – граниты.

Искать воду в гранитах очень сложно

​«У нас очень близко залегают граниты, возраста архей-протерозоя. Поэтому у нас от 70 метров и выше идет монолитный гранит, в котором вода находится в трещинах. Как расположены эти трещины – закономерности нет. Искать воду в гранитах очень сложно. Воды у нас настоящей ГОСТовской нет. Хорошая питьевая вода у нас была в Гранитном и в Новоазовске. В поселке Щербак под Новоазовском и скважина 280 метров, и геология там другая, там уже идут разломы. Там настоящая вода», – комментирует гидрогеолог Татьяна Земляная.

Для поиска воды специалисты использовали результаты исследований, наработанные геологами за многие годы работы. Карты таких «подземных рек» предоставили и днепропетровские геофизики, и Волновахская геолого-разведывательная экспедиция. Глубина залегания везде разная, результаты поисков тоже не одинаковы, говорят специалисты.

В Марьинке скважина, которую мы нашли, глубиной около 70 метров и дебет там очень большой – 12 тонн воды в час

«36 метров в Андреевке, 28 – в Мирном. Но, к сожалению, в Мирном мы будем перебуривать, на трещину мы не попали. По Марьинке совсем другая геология, там залегают песчаники и меловые отложения. Скважина, которую мы нашли в районе молокозавода, глубиной около 70 метров и дебет там очень большой – 12 тонн воды в час», – говорит Татьяна Земляная.

Что касается разговоров об исчезновении воды в прифронтовой зоне из-за обстрелов, Татьяна Земляная говорит, что война не влияет на геологию. Вода в регионе исчезает по другим причинам.

Сейчас везде понижение воды. Засушливое лето, изменение климата, поэтому уровень и падает

«Сейчас везде понижение воды. Засушливое лето, изменение климата, поэтому уровень и падает. Он падает везде: и в сторону Урзуфа, и в сторону Волновахи, где мы обследовали. Из колодцев, которыми раньше пользовалось население, сейчас практически вода ушла, или в лучшем случае понизился ее уровень. Люди углубляют колодцы или бурят новые скважины», – рассказала гидрогеолог.

В конце октября пробурена первая скважина в поселке Андреевка. На нее уже оформляют документы. Продолжаются буровые работы в Мирном и Марьинке, которые ведут специалисты днепропетровской геологической экспедиции.

На месте каждой скважины будет построен бювет – закрытое помещение с очистными фильтрами. Бюветы будут располагаться в центре сел, а вода в них будет бесплатной. В дальнейшем планируется передача каждого бювета на баланс сельского или городского совета. Вызовет ли наличие бесплатных бюветов конфликт между местной громадой и теми, кто торгует провозной водой, сказать трудно. В «Каритас» уверены, что вода, как воздух – на нее не может быть монополии.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Redio@rferl.org)