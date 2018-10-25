(Друкуємо мовою оригіналу)

В Мариуполе запущена экспериментальная установка по очистке воды, которая должна решить проблему очистки питьевой воды города. Связано это с частыми повреждениями Южно-донбасского водовода, который на протяжении многих лет был основной водной артерией города, и поисками альтернативных источников водоснабжения. Местом предпроектных испытаний стала фильтровальная станция Старокрымского водохранилища. Запустили установку посол США в Украине Мари Йованович, министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш, представители городской власти, компаний-разработчиков из США и Голландии, а также украинские специалисты.

​Экспериментальная установка, которая запущена 25 октября в Мариуполе, не имеет аналогов в Украине. Она предназначена для очистки и опреснения воды. Такая система широко применяется в Сингапуре и, как утверждают разработчики, набирает популярности во всем мире.

Она работает по технологии реверсного электродиализа воды, как более экономичная и экологичная по сравнению с методом обратного осмоса. Как говорят специалисты, подобная установка способна фильтровать воду из любых источников, вплоть до очистки шахтных вод и опреснения морской воды. Качество воды в установке задается автоматически.

Мариуполь уже более двух лет ищет способы поставки качественной питьевой воды, неоднократно такая система очистки упоминалась на презентациях проектов по водоснабжению города.

Сегодня запущен ее пилотный проект. Мариуполь стал первым городом в Украине, где испытывают новую технологию очистки воды.

Мы знаем, что в Мариуполе местные источники воды содержат солей в три раза больше допустимого

«Мы знаем, что в Мариуполе местные источники воды содержат солей в три раза больше допустимого. Для пилотных испытаний была выбрана более экономичная и более экологичная технология ионного электродиализа. Она имеет ряд преимуществ по сравнения с обратным осмосом и уже широко используется во всем мире», – говорит представитель американской компании- разработчика EVOQUA Сергей Малышко.

Посол США в Украине Мари Йованович отметила, что о проблемах Донбасса в вопросах водоснабжения сейчас обеспокоены все миссии, работающие в Украине. Она сказала, что только осознав проблему, можно найти решение и была довольна, что реализация проекта вошла уже в фазу испытаний.

Очень важно осознавать проблему. Понимание ее создает возможности ее решения, так как страдают люди по обе стороны конфликта

«Через посольство, через деятельность Курта Волкера, через наше представительство в ОБСЕ мы постоянно напоминаем о гуманитарных проблемах на Донбассе, в частности в вопросах поставок питьевой воды. Очень важно осознавать проблему. Понимание ее создает возможности ее решения, так как страдают люди по обе стороны конфликта», – сказала Мари Йованович.

Испытания установки продлятся до ноября, Техническое сопровождение на время испытаний будет осуществлять компания «Гидротехинжиниринг» из Днепра, украинский партнер американских разработчиков.

Данные полученные в результате исследования лягут в основу проекта по созданию стационарной очистительной станции, мощности которой будут в тысячи раз больше. Для сравнения сейчас экспериментальная установка способна очистить 72 кубометра воды в сутки, а стационарная должна работать на 150 000 кубов воды – такова потребность Мариуполя. Быть проекту или не быть, зависит от многих факторов.

О цене проекта никто из присутствующих не упоминал, но, судя по тому, что все присутствующие говорили о политической воле в принятии решения по строительству стационарной установки, проект будет недешевый и потребует государственных гарантий. А приживется он в Мариуполе или нет, то, конечно, приживется. Город давно нуждается в качественной питьевой воде. Если проект получит дальнейшее развитие, то через два года, как говорят специалисты, в Мариуполе будет чистая питьевая вода.

Бутылки с водой, очищенной на новой установке, разлетелись среди присутствующих, как горячие пирожки. А первые 500 грамм в подарочной бутылке с указанием даты и места производства отправились в музей Мариуполя.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Redio@rferl.org)