На Донбасі 10 населених пунктів залишилися без води

На Донбасі вранці 4 жовтня вимкнули водопостачання до 10 населених пунктів через ремонтні роботи на насосній станції Південнодонбаського водогону, повідомляє прес-служба компанії «Вода Донбасу».

«У населені пункти, які отримують воду від Великоанадольської фільтрувальної станції, яка не має резервного водосховища, вода подаватися не буде – Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар, Новотроїцьке, Володимирівка, Кисличе (раніше – Октябрське), Ольгинське, Благодатне, Ближнє, Ясне», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили на підприємстві, на період ремонту воду на Карлівську і Старокримську фільтрувальні станції будуть подавати з резервних водосховищ.

Коли планують завершити ремонтні роботи, у компанії не повідомили.

Через бойові дії на Донбасі пошкоджень регулярно зазнають об’єкти інфраструктури, зокрема Донецька фільтрувальна станція, від якої залежить водопостачання населених пунктів по обидва боки лінії розмежування.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.