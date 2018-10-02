Гройсман заявив, що гаряча вода в Києві має з’явитися до 7 жовтня

Гаряче водопостачання у Києві мають відновити до 7 жовтня. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу ICTV.

«Думаю, до кінця тижня ми все зробимо. Ми допоможемо від уряду, щоб це відбулося», – зазначив голова уряду.

З 1 травня 2018 року теплові мережі та котельні Києва перейшли від компанії «Київенерго» мільярдера Ріната Ахметова в управління комунального підприємства «Київтеплоенерго».

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Наприкінці травня влада Києва повідомила, що «Нафтогаз» відмовляється укладати договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» через борги попереднього оператора «Київенерго» (загальна сума заборгованості становить близько 5 мільярдів гривень). У відповідь на це Київрада ухвалила рішення, згідно з яким боргові зобов’язання «Київенерго» не підлягають передачі «Київтеплоенерго».

«Нафтогаз» у свою чергу заявив, що готовий укласти договір на поставку газу одразу після вирішення питання правонаступництва заборгованості.

КМДА погодилась успадкувати заборгованість «Київенерго» перед Нафтогазом і повідомила про те, що підпише з компанією мирову угоду. Для цього вона попросила в Кабінету міністрів субвенцію на 729 мільйонів гривень.