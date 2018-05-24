Київрада: місто не братиме на себе борги «Київенерго»

Міська рада столиці наполягає, щоб два питання – постачання газу для Києва та вирішення проблеми заборгованості «Київенерго» вирішувалися окремо, йдеться у заяві на сайті відомства. Як повідомляється, таке рішення підтримали 94 депутати.

«НАК «Нафтогаз України» фактично шантажуючи місто і погрожуючи зривом опалювального сезону, змушує нас прийняти на себе борги «Київенерго». Це для міста є неприйнятним. Борги «Київенерго» ніколи не стануть боргами киян. Ми готові до переговорів, ми готові допомагати «Нафтогазу» знайти спільну мову з «Київенерго». Але робити борги, накопичені приватною компанією за 17 років, боргами киян ми не будемо», – наголосив секретар Київради Володимир Прокопів.

Тим часом, як раніше повідомлила прес-служба «Нафтогазу», компанія готова укласти договір про постачання газу з «Київтеплоенерго» одразу після вирішення питання правонаступництва за борговими зобов’язаннями шляхом укладання договорів переводу боргу між «Київтеплоенерго», «Київенерго» і «Нафтогазом». Зокрема, це стосується розрахунків держави по пільгах і субсидіях за вже поставлений газ та компенсації різниці в тарифах.

За даними КМДА, розмір боргів становить 5 мільярдів гривень.

«Київтеплоенерго» перебирає на себе функції із теплозабезпечення Києва після припинення угоди з «Київенерго».

У 2017 році КМДА не продовжила договір з «Київенерго» і розпочала процес передачі майна від приватної компанії до комунального підприємства «Київтеплоенерго». Підприємство перебирає на себе функції із теплозабезпечення Києва після припинення угоди з «Київенерго», компанією мільярдера Ріната Ахметова.