Кличко розповів, коли в Києві увімкнуть гарячу воду

Тривала відсутність гарячої води у деяких районах Києва пов’язана з гідравлічними випробуваннями, які технологічно необхідні для якісної підготовки до наступного опалювального сезону, заявив міський голова Києва Віталій Кличко в ефірі Радіо Свобода. Він зазначив, що гаряче водопостачання увімкнуть після закінчення цих процесів.

«Це пов’язано з гідравлічними випробуваннями, які зараз проводять перед опалювальним сезоном. У кожному районі це по-різному. У деяких районах через тиждень можуть дати (гарячу воду – ред.), а в деяких районах ще нам потрібно буде кілька тижнів для того, щоб завершити випробування», – сказав він.

Крім того, додав Кличко, ще однією причиною тривалої відсутності гарячої води є перехід «Київенерго» до комунальної власності.

«Зараз перехідний період, ми забираємо «Київенерго» під управління міста Києва. Тому в цьому напрямку – перехідний період, але переконаний у тому, ми робимо все, для того щоб якомога швидше гаряча вода була», – пояснив міський голова.

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27 квітня в КМДА заявили, що у 8 з 10 районів Києва вимкнуть гарячу воду до 1 червня.

Щороку в Києві відбувається вимкнення гарячої води задля проведення щорічних гідравлічних випробувань теплових мереж. Часто споживачі повідомляють, що вимкнення гарячої води триває довше анонсованих місцевою владою строків.