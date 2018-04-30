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30 Квітень 2018, Київ 19:49
Новини | Події

КМДА: вимкнення гарячої води у Києві є технологічно необхідним процесом

У Київській міській державній адміністрації заявляють, що вимкнення гарячої води – це технологічно необхідний процес якісної підготовки до наступного опалювального сезону. Як повідомляє прес-служба КМДА, про це в ефірі телеканалу «Newsone» заявив заступник голови київської адміністрації Петро Пантелеєв.

За його словами, зараз в Києві у близько 30% житлових будинків не має гарячої води.

«Щороку в певних районах міста тимчасово припиняється гаряче водопостачання. Це пов’язано з гідравлічними випробуванням та підготовкою до опалювального сезону, а цього року цей процес ускладнюється безпрецедентною подією – завершенням угоди з «Київенерго», – пояснює Пантелеєв.

У КМДА раніше заявили, що у 8 з 10 районів Києва вимкнуть гарячу воду до 1 червня.

Щороку в Києві відбувається вимкнення гарячої води задля проведення щорічних гідравлічних випробувань теплових мереж. Часто споживачі повідомляють, що вимкнення гарячої води триває довше анонсованих місцевою владою строків.

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