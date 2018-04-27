У 8 районах Києва вимкнуть гарячу воду до 1 червня – КМДА

У восьми районах Києва вимкнуть гарячу воду до 1 червня, повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, через процес укладання угод на газопостачання котелень процес проведення щорічних гідравлічних випробувань теплових мереж розпочали раніше.

Він розповів, що мова йде про договори на газопостачання низки котелень у Святошинському, Шевченківському, Солом’янському, Подільському, Голосіївсьму, Оболонському, частині Дарницького та Печерського районів. Зокрема, ідеться про ті будинки, які неможливо підключити до ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та заводу «Енергія».

«Саме тому місто об’єднало у часі ці процеси – технічні регламентні роботи з підготовки мереж до зими та процес переукладання договорів на постачання газу. Для їх виконання районні теплові мережі змушені тимчасово припинити гаряче водопостачання планово до 1 червня», – сказав Пантелеєв.

Він пояснив, що відключення послуги гарячого водопостачання уникнути неможливо.

«Проведення гідравлічних випробувань є необхідним технологічним процесом, адже дозволяє усунути пошкодження найбільш слабких ділянок теплових мереж і знизити рівень аварійності на старті опалювального сезону. Однак випробування проводяться за умов, коли у мережах відсутній теплоносій, тому відключення послуги гарячого водопостачання не уникнути», – розповів заступник голови КМДА.

За даними Державної служби статистики України, станом на 1 березня 2018 року, населення Києва складало 2 935 239 людей.