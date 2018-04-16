У Солом’янському районі Києва протягом 2 тижнів вимикатимуть гарячу воду – адміністрація

У Солом’янському районі Києва протягом двох тижнів вимикатимуть гарячу воду, повідомляє прес-служба районної адміністрації.

«З 17 квітня до 30 квітня тимчасово буде відсутнє гаряче водопостачання через планові гідравлічні випробування тепломереж», – заявили в адміністрації.

Згідно з повідомленням водопостачання вимикатимуть у житлових будинках, розташованих на вулицях:

Митрополита Василя Липківського;

Стадіонній;

Патріарха Мстислава Скрипника;

Кудряшова;

Механізаторів;

Солом'янській;

Курській;

Єреванській;

Фучика;

Уманській;

Петра Ніщинського;

Богданівській;

Шовкуненка;

Волгоградській;

Вадима Гетьмана;

Преображенській;

Златопільській;

Андрія Головка;

Городній;

Виборзькій;

Миколи Голего;

Тетяни Яблонської;

Металістів;

Академіка Янгеля;

Борщагівській;

Гарматній;

Докучаївській.

Також гарячу воду планують вимикати на Чоколівському бульварі, Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського та проспекті Перемоги.

У РДА розповіли, що термін відновлення гарячого водопостачання залежить від кількості та масштабу ремонту великих пошкоджень тепломереж, які обслуговують будинок.

У адміністрації зазначають, що згідно із законодавством, гідравлічні випробування є обов’язковою складовою щорічної підготовки тепломереж до наступного опалювального сезону. Вони дозволяють виявити пошкодження на мережах і ліквідувати їх у міжопалювальний період.