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16 Квітень 2018, Київ 21:01
Новини | Події

У Солом’янському районі Києва протягом 2 тижнів вимикатимуть гарячу воду – адміністрація

У Солом’янському районі Києва протягом двох тижнів вимикатимуть гарячу воду, повідомляє прес-служба районної адміністрації.

«З 17 квітня до 30 квітня тимчасово буде відсутнє гаряче водопостачання через планові гідравлічні випробування тепломереж», – заявили в адміністрації.

Згідно з повідомленням водопостачання вимикатимуть у житлових будинках, розташованих на вулицях:

  • Митрополита Василя Липківського;
  • Стадіонній;
  • Патріарха Мстислава Скрипника;
  • Кудряшова;
  • Механізаторів;
  • Солом'янській;
  • Курській;
  • Єреванській;
  • Фучика;
  • Уманській;
  • Петра Ніщинського;
  • Богданівській;
  • Шовкуненка;
  • Волгоградській;
  • Вадима Гетьмана;
  • Преображенській;
  • Златопільській;
  • Андрія Головка;
  • Городній;
  • Виборзькій;
  • Миколи Голего;
  • Тетяни Яблонської;
  • Металістів;
  • Академіка Янгеля;
  • Борщагівській;
  • Гарматній;
  • Докучаївській.

Також гарячу воду планують вимикати на Чоколівському бульварі, Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського та проспекті Перемоги.

У РДА розповіли, що термін відновлення гарячого водопостачання залежить від кількості та масштабу ремонту великих пошкоджень тепломереж, які обслуговують будинок.

У адміністрації зазначають, що згідно із законодавством, гідравлічні випробування є обов’язковою складовою щорічної підготовки тепломереж до наступного опалювального сезону. Вони дозволяють виявити пошкодження на мережах і ліквідувати їх у міжопалювальний період.

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