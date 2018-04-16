У Солом’янському районі Києва протягом 2 тижнів вимикатимуть гарячу воду – адміністрація

У Солом’янському районі Києва протягом двох тижнів вимикатимуть гарячу воду, повідомляє прес-служба районної адміністрації.
«З 17 квітня до 30 квітня тимчасово буде відсутнє гаряче водопостачання через планові гідравлічні випробування тепломереж», – заявили в адміністрації.
Згідно з повідомленням водопостачання вимикатимуть у житлових будинках, розташованих на вулицях:
- Митрополита Василя Липківського;
- Стадіонній;
- Патріарха Мстислава Скрипника;
- Кудряшова;
- Механізаторів;
- Солом'янській;
- Курській;
- Єреванській;
- Фучика;
- Уманській;
- Петра Ніщинського;
- Богданівській;
- Шовкуненка;
- Волгоградській;
- Вадима Гетьмана;
- Преображенській;
- Златопільській;
- Андрія Головка;
- Городній;
- Виборзькій;
- Миколи Голего;
- Тетяни Яблонської;
- Металістів;
- Академіка Янгеля;
- Борщагівській;
- Гарматній;
- Докучаївській.
Також гарячу воду планують вимикати на Чоколівському бульварі, Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського та проспекті Перемоги.
У РДА розповіли, що термін відновлення гарячого водопостачання залежить від кількості та масштабу ремонту великих пошкоджень тепломереж, які обслуговують будинок.
У адміністрації зазначають, що згідно із законодавством, гідравлічні випробування є обов’язковою складовою щорічної підготовки тепломереж до наступного опалювального сезону. Вони дозволяють виявити пошкодження на мережах і ліквідувати їх у міжопалювальний період.
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