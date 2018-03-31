«Київводоканал» пояснив, чому під час «наймасштабнішого» вимкнення вода була у деяких будинках

Комунальне підприємство «Київводоканал» пояснює, що, оскільки у деяких районах Києва споживачі практично не користувалися водою 30 березня, це забезпечило необхідний тиск в мережі, тому у багатьох будинках прогнозованого масштабного вимкнення води не було.

«Містяни майже не користувалися водою після 10-ї ранку, що значно знизило водорозбір. Саме це забезпечило тиск в мережі, достатній для забезпечення водопостачанням майже всю ту частину міста, яка підпадала під відключення. Більш того, ми задіяли усі резервні насосні станції і підвищили подачу в мережу через насосні станції Виноградар і Смородинку. Тому у багатьох киян вода в домівках все ж таки була», – розповів директор підприємства Дмитро Новицький, якого 30 березня цитує прес-служба «Київводоканалу».

Він також додав, що ремонтні роботи на насосній станції відбуваються за графіком, тому усі будинки сьогодні, 31 березня, будуть з водою.

Напередодні «Київводоканал» заявив, що у зв’язку з ремонтом на насосній водопровідній станції «Крутогірна» з 10:00 30 березня до 7:00 31 березня у чотирьох районах Києва буде обмежене водопостачання. Це назвали «наймасштабнішим в історії Києва вимкненням водопостачання».

Насосна водопровідна станція «Крутогірна» побудована і введена в експлуатацію у 1970 році. Станція, яка забезпечує водою житлові масиви «Теремки», «Виставка», «Голосіїв», «Батиєва гора», «Чоколівка», «Микільська Борщагівка», працює цілодобово.