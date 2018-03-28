У деяких районах Києва 30-31 березня частково обмежать водопостачання – КМДА

У деяких районах Києва з 10:00 30 березня до 7:00 31 березня 2018 року частково обмежать водопостачання, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на «Київводоканал».

За повідомленням, це станеться через вимкнення насосної водопровідної станції «Крутогірна» для виконання робіт із заміни аварійної запірної арматури.

Обмеження водопостачання на верхніх поверхах багатоповерхової забудови очікується у Голосіївському районі (житлові масиви «Теремки-1», «Теремки-2» – повністю, багатоповерхова забудова вздовж проспекту Науки та суміжних вулиць, район Голосіїв), Святошинському районі (житловий масив «Микільська Борщагівка», житловий масив «Південна Борщагівка», житловий масив «Академмістечко» в районі вулиці Генерала Вітрука), у Солом’янському районі (район Шулявка в межах вулиць Вадима Гетьмана, Виборзької, Гарматної, Польової), у Шевченківському районі (житловий масив «Нивки»).

У КМДА уточнюють, що внаслідок цих робіт очікується зниження надійності водопостачання у Голосіївському районі (район Голосіїв – Амурська площа, центральні частини вулиць Васильківська і Ломоносова і Голосіївського проспекту, проспект Науки – Стратегічне шосе та суміжні вулиці), у Святошинському районі («Микільська Борщагівка» в районі вулиць Гната Юри, Володимира Покотила, Сім’ї Сосніних), Солом’янський район (житловий масив «Першотравневий» в районі вулиці Авіаконструктора Антонова, Чоколівського бульвару, вулиці Пітерської, житловий масив «Чоколівка»).