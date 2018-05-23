«Нафтогаз»: готові постачати газ «Київтеплоенерго» навіть без негайного погашення боргів

Компанія «Нафтогаз України» заявляє про готовність постачати газ «Київтеплоенерго» навіть без негайної сплати заборгованості.

Як повідомляє прес-служба компанії, «Нафтогаз» готовий укласти договір про постачання газу з «Київтеплоенерго» одразу після вирішення питання правонаступництва за борговими зобов’язаннями шляхом укладання договорів переводу боргу між «Київтеплоенерго», «Київенерго» і «Нафтогазом».

«Логічно, що, перебираючи на себе заборгованість перед «Нафтогазом», «Київтеплоенерго» має отримати і право вимоги до боржників Київенерго. Зокрема, це стосується розрахунків держави по пільгах і субсидіях за вже поставлений газ та компенсації різниці в тарифах. Крім того, споживачі продовжують погашати заборгованість», – зауважують в «Нафтогазі».

Раніше сьогодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що «Київтеплоенерго» звернулося до «Нафтогазу» щодо укладання договорів на постачання газу, проте отримало відмову.

«Відмову мотивують наявністю боргів попереднього користувача – «Київенерго». Розмір боргів – майже 5 мільярдів гривень», – заявив Кличко, додавши, що «Київтеплоенерго» не може взяти на себе ці боргові зобов’язання.

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«Київтеплоенерго» перебирає на себе функції із теплозабезпечення Києва після припинення угоди з «Київенерго», компанією мільярдера Ріната Ахметова.

У 2017 році КМДА не продовжила договір з «Київенерго» і розпочала процес передачі майна від приватної компанії до комунального підприємства «Київтеплоенерго». Підприємство перебирає на себе функції із теплозабезпечення Києва після припинення угоди з «Київенерго», компанією мільярдера Ріната Ахметова.