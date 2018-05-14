У Києві 15 і 17 травня за низкою адрес вимкнуть воду

У Києві 15 та 17 травня за низкою адрес вимкнуть холодне водопостачання.

Як повідомляє «Київводоканал», це вимкнення відбувається через ремонт, який роблять «задля надійної роботи систем водопостачання».

За повідомленням, 15 травня із 11:00 до 24:00 не буде холодної води на вулиці Парково-Сирецька, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 5-А, 5-Б; вулиці О. Теліги, 5-А; вулиці Дорогожицька, 17.

17 травня із 09:00 до 19:00 – на вулиці В. Васильківська, 129/21, додають у «Київводоканалі».

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Щороку в Києві відбувається вимкнення гарячої води задля проведення щорічних гідравлічних випробувань теплових мереж. Часто споживачі повідомляють, що вимкнення гарячої води триває довше анонсованих місцевою владою строків.