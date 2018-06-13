Україна закликала Росію припинити обстріли Донецької фільтрувальної станції – Оліфер

Українська сторона на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі у Мінську закликала Росію припинити обстріли Донецької фільтрувальної станції, яка, згідно з домовленостями, має бути підконтрольною Україні. Про це йшлося під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську 13 червня, повідомила у Facebook прес-секретар представника України у контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Систематичні обстріли з боку НЗФ (незаконних збройних формувань – ред.) ОРДО загрожують безпеці працівників станції та водопостачанню, яке є життєво необхідним для величезної кількості людей. На цій ділянці РФ досі не дає гарантій безпеки для працівників, ремонтників та СММ ОБСЄ. Відповідно до лінії розмежування від 19 вересня 2014 року Донецька фільтрувальна станція має перебувати під контролем України. Саме тому закликаємо РФ в найкоротші терміни забезпечити виконання цієї домовленості», – наголосила прес-секретар Кучми.

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Донецька фільтрувальна станція (ДФС) розташована фактично на лінії контакту між окупованою Ясинуватою і вільною Авдіївкою у так званій «сірій зоні», яку не контролює жодна зі сторін. В обстрілах ДФС сторони конфлікту звинувачують одна одну і заперечують свою вину.

ДФС забезпечує питною водою населені пункти по обидва боки від лінії розмежування: Авдіївку, Красногорівку, Верхньоторецьке, а також тимчасово окуповані Ясинувату, Ясинуватський район і частину Донецька.

Від липня 2014 року Донецька фільтрувальна станція неодноразово опинялася під вогнем, у зв’язку з чим її робота призупинялася.