Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновили

Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлене 9 червня, повідомляє компанія «Вода Донбасу».

«Сьогодні о 13:45 відновлене електропостачання Донецької фільтрувальної станції. На даний час ведуться підготовчі роботи до запуску фільтрувальної станції в роботу», – йдеться в повідомленні.

Водночас голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook повідомив, що до ранку може бути відновлене водопостачання Авдіївки.

«До ранку Авдіївка буде з водою. Як доповів мені Павло Малихін, голова Авдіївської ВЦА, електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлене. Зараз запускають насоси. До ранку, якщо збережеться режим тиші, Авдіївка та навколишні селища Ясинуватського району будуть з водою», – написав він.

ДФС була вкотре знеструмлена внаслідок обстрілу цього тижня.

У спостережній місії ОБСЄ заявили, що за тиждень у кінці травня зафіксували близько 500 порушень режиму тиші поблизу Донецької фільтрувальної станції.

Донецька фільтрувальна станція розташована фактично на лінії контакту між окупованою Ясинуватою і вільною Авдіївкою у так званій «сірій зоні», яку не контролює жодна зі сторін. В обстрілах ДФС сторони конфлікту звинувачують одна одну і заперечують свою вину.

ДФС забезпечує питною водою і вільну Авдіївку, і окуповані Ясинувату, Ясинуватський район і частину Донецька.

Від липня 2014 року Донецька фільтрувальна станція неодноразово опинялася під вогнем, у зв’язку з чим її робота призупинялася.