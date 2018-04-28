СЦКК: бойовики обстрілюють ДФС під час ремонту

Підтримувані Росією бойовики 28 квітня тричі обстріляли з мінометів і стрілецької зброї території, прилеглі до Донецької фільтрувальної станції, де тривають ремонтно-відновлювальні роботи, повідомляє штаб української воєнної операції на дані української сторони Спільного центру контролю і координації.

«Обстріл району ДФС російсько-окупаційні війська здійснили, незважаючи на проведення тут дзеркального патрулювання спостерігачами української сторони СЦКК і СММ ОБСЄ. Внаслідок злочинних дій бойовиків було зірвано безпечне пересування робочого персоналу до ДФС для забезпечення роботи станції», – йдеться в повідомленні штабу.

Українські військові називають обстріл провокацією бойовиків «з метою скомпрометувати Збройні сили України, створити напруження в суспільстві по обидва боки від лінії розмежування сторін, аби звинуватити українську сторону у невиконанні Мінських домовленостей».

Водночас бойовики угруповання «ДНР» на своїх сайтах звинуватили українських військових в обстрілі району поблизу ДФС.

Донецька фільтрувальна станція розташована фактично на лінії контакту між окупованою Ясинуватою і вільною Авдіївкою у так званій «сірій зоні», яку не контролює жодна зі сторін. В обстрілах ДФС сторони конфлікту звинувачують одна одну і заперечують свою вину.

ДФС забезпечує питною водою і вільну Авдіївку, і окуповані Ясинувату, Ясинуватський район і частину Донецька.

Від липня 2014 року Донецька фільтрувальна станція неодноразово опинялася під вогнем, у зв’язку з чим її робота призупинялася.