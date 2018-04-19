Росія відповідальна за погіршення ситуації на Донбасі – Держдепартамент про обстріл ДФС

Сполучені Штати засуджують обстріл цивільних працівників Донецької фільтрувальної станції, внаслідок чого 17 квітня постраждали п'ять осіб, а саме підприємство тимчасово не працює. Про це йдеться в поширеній увечері 18 квітня заяві Держдепартаменту США.

«На додаток до небезпеки життя ні в чому не винних цивільних осіб цей напад загрожував водопостачанню майже 350 тисяч українців, які живуть з обох сторін лінії контакту», – ідеться в повідомленні.

«Ми закликаємо збройні сили під керівництвом Росії та українські Збройні сили дозволити працівникам технічного обслуговування провести ремонт та запобігти новим гуманітарним кризам. Ми також закликаємо всі сили вийти з позицій навколо Донецької фільтрувальної станції та іншої критичної цивільної інфраструктури», – наголошує зовнішньополітичне відомство США.

Держдепартамент знову нагадав про заклик до Росії вивести свої сили з Донбасу та повністю виконати зобов’язання за Мінськими угодами.

«Оскільки Росія спонукала цей конфлікт і продовжує озброювати, навчати, очолювати та воювати разом зі своїми маріонетками на Донбасі, Росія несе відповідальність за погіршення гуманітарної ситуації на Сході України», – додають американські дипломати.

Донецька фільтрувальна станція припинила свою роботу 18 квітня.

На Донеччині 17 квітня автобус, що перевозив співробітників Донецької фільтрувальної станції, потрапив під обстріл, внаслідок чого п’ятеро людей поранені.

Донецька фільтрувальна станція розташована фактично на лінії контакту між окупованою Ясинуватою і вільною Авдіївкою у так званій «сірій зоні», яку не контролює жодна зі сторін. В обстрілах ДФС сторони конфлікту звинувачують одна одну і заперечують свою вину.

ДФС забезпечує питною водою і вільну Авдіївку, і окуповані Ясинувату, Ясинуватський район і частину Донецька.

З липня 2014 року Донецька фільтрувальна станція неодноразово опинялася під вогнем, у зв’язку з чим її робота призупинялася.