Працівники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріл, є поранені

На Донеччині обстріляли автобус, що перевозив співробітників Донецької фільтрувальної станції.

Як повідомляє прес-служба компанії «Вода Донбасу», обстріл стався близько 15:40.

За повідомленням, п’ятеро співробітників компанії поранені, один з них перебуває у важкому стані.

Де стався обстріл і яка зі сторін конфлікту на Донбасі його здійснила, у компанії «Вода Донбасу» не уточнили.

Українська сторона в Спільному центрі з контролю та координації режиму припинення вогню повідомляла в березні, що підтримувані Росією бойовики обстрілювали транспорт працівників Донецької фільтрувальної станції.

З липня 2014 року Донецька фільтрувальна станція неодноразово опинялася під вогнем, у зв’язку з чим її робота призупинялася.