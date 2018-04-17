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17 Квітень 2018, Київ 18:28
Новини | Події

Працівники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріл, є поранені

Приміщення Донецької фільтрувальної станції. Ясинуватський район, Донецька область

На Донеччині обстріляли автобус, що перевозив співробітників Донецької фільтрувальної станції.

Як повідомляє прес-служба компанії «Вода Донбасу», обстріл стався близько 15:40.

За повідомленням, п’ятеро співробітників компанії поранені, один з них перебуває у важкому стані.

Де стався обстріл і яка зі сторін конфлікту на Донбасі його здійснила, у компанії «Вода Донбасу» не уточнили.

Українська сторона в Спільному центрі з контролю та координації режиму припинення вогню повідомляла в березні, що підтримувані Росією бойовики обстрілювали транспорт працівників Донецької фільтрувальної станції.

З липня 2014 року Донецька фільтрувальна станція неодноразово опинялася під вогнем, у зв’язку з чим її робота призупинялася.

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