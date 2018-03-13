СЦКК: за 2 дні бойовики двічі обстріляли транспорт працівників Донецької фільтрувальної станції

За два дні підтримувані Росією бойовики двічі обстріляли транспорт працівників Донецької фільтрувальної станції, повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі з посиланням на українську сторону в Спільному центрі з контролю та координації режиму припинення вогню.

«У Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін поінформували представників СММ ОБСЄ про чергові обстріли бойовиками військових формувань Росії автотехніки працівників ДФС, поблизу населеного пункту Авдіївка. Це вже другий випадок за останні дві доби. На щастя, ніхто із співробітників ДФС не постраждав», – повідомили в СЦКК.

За словами представників центру, вони поінформували спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, що застосування стрілецької зброї з боку Збройних сил України на цій ділянці дороги є «абсолютно неможливим».

Водночас бойовики угруповання «ДНР» звинувачують в обстрілі транспорту українську армію.

Перший обстріл автомобіля, який перевозив змінний персонал на Донецьку фільтрувальну станцію, стався зранку 11 березня.

З липня 2014 року Донецька фільтрувальна станція неодноразово опинялася під вогнем, у зв’язку з чим її робота призупинялася.