Донецька фільтрувальна станція має працювати безперешкодно – посольство США в Україні

Посольство США в Україні закликає дати можливість виконувати свою роботу працівникам Донецької фільтрувальної станції. Такою є реакція дипломатів на обстріл автомобіля з персоналом підприємства, яке відповідає за постачання вони жителям Донбасу по обидва боки лінії розмежування.

«Герої дня: водій і 12 співробітників Донецької фільтраційної станції, що їхали на робочу зміну в понеділок, були обстріляні. Ці хоробрі працівники віддані своїм обов’язкам щодо забезпечення водою 1 мільйона людей. Дайте їм виконувати свою роботу», – ідеться в повідомленні посольства США в мережі Twitter.

11 березня о 07:00 потрапив під обстріл автомобіль ГАЗ-53, який перевозив змінний персонал на Донецьку фільтрувальну станцію. В результаті обстрілу був пробитий радіатор автомобіля. Співробітники ДФС не постраждали.

Раніше цього тижня українська влада й підтримувані Росією бойовики угруповання «ДНР» обмінялися звинуваченнями в обстрілі вночі 11 лютого Донецької фільтрувальної станції.

З липня 2014 року Донецька фільтрувальна станція неодноразово опинялася під вогнем, у зв’язку з чим її робота призупинялася.