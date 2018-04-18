ДФС зупинилася, в деякі населені пункти Донеччини не подають питну воду

Донецька фільтрувальна станція припинила свою роботу.

Як повідомляє прес-служба підприємства «Вода Донбасу», припинено подачу питної води в Авдіївку, частково окуповані Донецьк і Ясинувату, в селище Червоний Партизан, села Крута Балка і Верхньоторецьке.

Про причини зупинки станції не повідомляється.

Напередодні на Донеччині автобус, що перевозив співробітників Донецької фільтрувальної станції, потрапив під обстріл, внаслідок чого п’ятеро людей поранені.

Донецька фільтрувальна станція розташована фактично на лінії контакту між окупованою Ясинуватою і вільною Авдіївкою у так званій «сірій зоні», яку не контролює жодна зі сторін. В обстрілах ДФС сторони конфлікту звинувачують одна одну і заперечують свою вину.

ДФС забезпечує питною водою і вільну Авдіївку, і окуповані Ясинувату, Ясинуватський район і частину Донецька.

З липня 2014 року Донецька фільтрувальна станція неодноразово опинялася під вогнем, у зв’язку з чим її робота призупинялася.