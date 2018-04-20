В Авдіївці води вистачить на чотири дні – МінТОТ

У місті Авдіївка Донецької області води вистачить на чотири дні після зупинки роботи Донецької фільтрувальної станції, заявили в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

«Станом на ранок 20 квітня, припинилось надходження води до споживачів Авдіївки, яка надходила самопливом після зупинки ДФС. Передбачено подачу води з місцевого резервуару, запасів якого вистачить на чотири дні. МКЧХ (Міжнародний Комітет Червоного Хреста – ред.) планує підвезення 18 тонн питної води для населення найближчим часом», – заявили в МінТОТ.

Донецька фільтрувальна станція була зупинена після обстрілу 17 квітня автобусу з її працівниками: постраждали 5 людей.

ДФС розташована на лінії зіткнення між Ясинуватою та Авдіївкою і забезпечує водою близько 300 тисяч споживачів як на підконтрольній, так і на окупованій території Донбасу.

З липня 2014 року Донецька фільтрувальна станція неодноразово опинялася під вогнем, у зв’язку з чим її робота припинялася.

За даними Державної служби статистики на 1 січня 2017 року, населення Авдіївки складає майже 34 тисячі.