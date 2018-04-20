В окупованому Донецьку воду подають за годинами

В окупованому Донецьку через зупинку Донецької фільтрувальної станції воду подають за годинами. Протягом останніх трьох днів холодне водопостачання присутнє в різних районах міста близько 18 годин на добу, повідомляють жителі Донецька проекту Радіо Свобода «Радіо Донбас.Реалії».

При цьому гарячу воду в місті не вимикали.

Підтримувані Росією бойовики заявляли про плани перевести місто на резервне джерело – Верхньокальміуське водосховище.

Раніше спеціальна моніторингова місія ОБСЄ закликала сторони конфлікту в регіоні надати гарантії безпеки для відновлення Донецької фільтрувальної станції, повідомили в прес-службі СММ.

Донецька фільтрувальна станція була зупинена після обстрілу 17 квітня автобусу з її працівниками: постраждали 5 людей.

ДФС розташована на лінії зіткнення між Ясинуватою та Авдіївкою і забезпечує водою близько 300 тисяч споживачів як на підконтрольній, так і на окупованій території Донбасу.

З липня 2014 року Донецька фільтрувальна станція неодноразово опинялася під вогнем, у зв’язку з чим її робота призупинялася.