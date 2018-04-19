ОБСЄ закликає надати гарантії безпеки для відновлення роботи Донецької фільтрувальної станції

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі закликає сторони конфлікту в регіоні надати гарантії безпеки для відновлення Донецької фільтрувальної станції, повідомили в прес-службі СММ.

За словами ОБСЄ, 18 квітня чотири дзеркальні патрулі у складі 23 спостерігачів «сприяли встановленню локального режиму припинення вогню, щоб створити умови для безпечного переміщення працівників станції».

«Але незважаючи на це, сторони не змогли повністю припинити вогонь, через що Донецька фільтрувальна станція змушена була тимчасово припинити роботу», – зазначили в ОБСЄ.

18 квітня підприємство «Вода Донбасу» повідомила, що подачу питної води припинили в Авдіївку, частково окуповані Донецьк і Ясинувату, у селище Червоний Партизан, села Крута Балка і Верхньоторецьке.

Перед цим на Донеччині автобус, що перевозив співробітників Донецької фільтрувальної станції, потрапив під обстріл, внаслідок чого п’ятеро людей поранені.

Донецька фільтрувальна станція розташована фактично на лінії контакту між окупованою Ясинуватою і вільною Авдіївкою у так званій «сірій зоні», яку не контролює жодна зі сторін. В обстрілах ДФС сторони конфлікту звинувачують одна одну і заперечують свою вину.

ДФС забезпечує питною водою і вільну Авдіївку, і окуповані Ясинувату, Ясинуватський район і частину Донецька. За даними ОБСЄ, станція забезпечує водою понад 300 тисяч людей по обидві сторони лінії розмежування на Донбасі.

З липня 2014 року Донецька фільтрувальна станція неодноразово опинялася під вогнем, у зв’язку з чим її робота призупинялася.