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О перебоях с водоснабжения говорят, как в подконтрольных правительству районах, так и в оккупированных населенных пунктах. Тем временем, сотрудники Донецкой фильтровальной станции отказываются выходить на работу, пока не получат гарантий своей безопасности. Так как 17 апреля автобус с рабочими попал под обстрел и 5 человек получили ранения.

Донецкая фильтровальная станция подавала питьевую воду в Авдеевку, Донецк, Ясиноватую, села Верхнеторецкое и Крутая балка, а также в поселок Красный партизан. В общей сложности воду от станции получали более 300 тысяч человек. Перебои с подачей воды уже почувствовали в некоторых районах Донецка. В социальных сетях люди пишут, что утром 19 апреля не было воды в некоторых домах Куйбышевского, Калининского, Ленинского районов Донецка.

Правда, в группировке «ДНР» заявили, что эти перебои временные, пока идет переключение на резервный источник – Верхнекальмиусское водохранилище. Об этом заявил так называемый «заместитель министра ЖКХ ДНР» Виталий Кижаев.

Тем временем, в подконтрольной правительству Авдеевке люди запасаются водой. Город полностью зависит от фильтровальной станции, так как других источников воды нет. Утром вода еще была, сказал Радио Донбасс.Реалии 19 апреля житель Авдеевки Альберт. Но скорее всего, она поступала самотеком из городского резервуара. Однако надолго этих запасов не хватит.

Знаю, что в городе на верхних этажах уже нет подачи воды

«Я в Facebook читал, что якобы запас воды есть на 4 дня. Но как в городе будет осуществляться подача воды (новая часть Авдеевки с высотками – ред.), я не знаю. Знаю, что в городе на верхних этажах уже нет подачи воды. А у нас по старой Авдеевке еще можно было набрать», – отметил Альберт.

Пока вода в Авдеевке подается самотеком, рассказал заместитель главы местной военно-гражданской администрации Роман Шахов. А запасов воды в резервуаре хватает только на 2 прокачки в течении 3-4 часов.

Остается лишь подвоз воды автотранспортом

«Когда вода в резервуаре закончится, то остается лишь подвоз воды автотранспортом», – сказал Роман Шахов.

Подвозить воду населению будут спасатели. По крайней мере на своей странице в Facebook они разместили информацию о готовности начать эту работу в случае необходимости.

Мы просим ОБСЕ гарантировать безопасность передвижения рабочих – Евдокимов

Свою работу Донецкая фильтровальная станция прекратила после того, как 17 апреля автобус с 30 сотрудниками станции попал под обстрел. 5 человек были ранены. Накануне было принято решение на время законсервировать объект. По словам и.о. директора фильтровальной станции Александра Евдокимова, работники не выйдут на работу, пока не получат гарантий безопасности.

Они пойдут туда под гарантии безопасности от ОБСЕ

«В первую очередь нужно их согласие (работников станции – ред.). Что они пойдут туда под гарантии безопасности от ОБСЕ. По крайне мере, мы просим ОБСЕ об этом – гарантировать безопасность передвижения рабочих», – рассказал Александр Евдокимов.

В свою очередь, в мониторинговой миссии ОБСЕ говорят, что готовы поспособствовать в возобновлении работы фильтровальной станции. Однако для этого стороны конфликта должны дать надежные гарантии безопасности.

Возглавляемым Россией силам и ВСУ нужно отказаться от позиций в районе фильтровальной станции – Госдепартамент США

Тем временем боевики заявляют, что работа станции прекращена на 5 дней. По словам так называемого руководителя представительства группировки «ДНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслана Якубова, руководство и сотрудники станции выражают надежду, что пяти дней будет достаточно для стабилизации ситуации. Однако и.о. директора фильтровальной станции Александр Евдокимов эту информацию не подтвердил.

В России Следственный комитет открыл уголовное дело в отношении ВСУ. Там считают, что автобус с работниками фильтровальной станции обстреляли украинские военные. А в штабе АТО убеждены, что ситуация вокруг Донецкой фильтровальной станции была специально инсценирована и спровоцирована главарями оккупационной администрации РФ накануне заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, чтобы очередной раз дискредитировать силы Антитеррористической операции и иметь дополнительный рычаг давления на украинскую сторону переговорного процесса в Минске.

Отреагировал на ситуацию и Госдепартамент США. Там осудили обстрел гражданских работников Донецкой фильтровальной станции, и призвали возглавляемые Россией силы, а также Вооруженные силы Украины отказаться от позиций в районе фильтровальной станции и других критически важных гражданских объектов.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)