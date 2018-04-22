Донецька фільтрувальна станція відновила роботу – Жебрівський

Донецька фільтраційна станція відновила роботу, роботи з інсталяції обладнання тривали з ранку 22 квітня, повідомив у Facebook керівник військово-цивільної адміністрації області Павло Жебрівський.

«Як доповідають мені оперативні служби, станом на тепер вже запустили насоси і наповнюють водою резервуари ДФС. Після цього вода буде закачуватися на Авдіївку – до вечора централізована подача води місту має бути відновлена», – написав Жербівський.

18 квітня підприємство «Вода Донбасу» повідомило про зупинку роботи фільтрувальної станції, внаслідок чого, за його даними, без водопостачання залишились Авдіївка, частково – Донецьк та Ясинувата, а також селище Червоний Партизан, села Крута Балка та Верхньоторецьке.

ДФС розташована на лінії зіткнення між Ясинуватою та Авдіївкою і забезпечує водою близько 300 тисяч споживачів як на підконтрольній, так і на окупованій території Донбасу.

З липня 2014 року Донецька фільтрувальна станція неодноразово опинялася під вогнем, у зв’язку з чим її робота припинялася.

За даними Державної служби статистики на 1 січня 2017 року, населення Авдіївки складає майже 34 тисячі.