На Донбасі біля ДФС протягом тижня зафіксували 500 порушень режиму тиші – ОБСЄ

На Донбасі протягом минулого тижня спостерігачі ОБСЄ зафіксували близько 500 порушень режиму тиші поблизу Донецької фільтрувальної станції, повідомив перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі Александр Гуґ.

«За останній тиждень ми зафіксували близько 500 порушень режиму припинення вогню. Це доказ, продемонстрований 500 разів, що надані сторонами гарантії безпеки не варті паперу, на якому вони написані, і це добре відомо тим, хто їх пише», – сказав він.

За його словами, ситуація на Донбасі не змінюється, минулого тижня «зневага до домовленостей про припинення вогню» була особливо виражена на маріупольському напрямку.

«Минулого тижня 22 травня наші спостерігачі в Маріуполі протягом 45 хвилин чули близько 400 вибухів з артилерії на північний схід від них», – зазначив представник ОБСЄ.

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Донецька фільтрувальна станція розташована фактично на лінії контакту між окупованою Ясинуватою і вільною Авдіївкою у так званій «сірій зоні», яку не контролює жодна зі сторін. В обстрілах ДФС сторони конфлікту звинувачують одна одну і заперечують свою вину.

ДФС забезпечує питною водою і вільну Авдіївку, і окуповані Ясинувату, Ясинуватський район і частину Донецька.

Від липня 2014 року Донецька фільтрувальна станція неодноразово опинялася під вогнем, у зв’язку з чим її робота призупинялася.