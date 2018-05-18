Вода до Авдіївки надходить самопливом через обстріл ДФС – рятувальники

Водопостачання прифронтової Авдіївки ускладнилося внаслідок бойових дій, повідомила 18 травня Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«17 травня близько 21:40 внаслідок обстрілу та пошкодження електрощитової в будівлі реагентного господарства призупинено роботу Донецької фільтрувальної станції (знаходиться в сірій зоні), яка забезпечує водопостачанням місто Авдіївка (близько 22 тисяч мешканців). Подача води здійснюється самопливом. При необхідності забезпечення населення водою подача буде здійснюватись погодинно від резервуару (4 тисячі кубометрів) міста Авдіївка», – ідеться в повідомленні.

Рятувальники вказують, що ремонтно-відновлювальні роботи плануються 18 травня.

В угрупованні «ДНР» звинуватили Збройні сили України в обстрілі поблизу Донецької фільтрувальної станції, внаслідок якого підприємство знеструмлене й припинило роботу.