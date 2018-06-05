Біля Донецької фільтрувальної станції тривав потужний бій – МінТОТ

Біля Донецької фільтрувальної станції увечері 4 червня тривав потужний бій, повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішьо переміщених осіб України у Twitter з посиланням на підприємство «Вода Донбасу».

«На цей момент в районі Донецької фільтрувальної станції триває потужний бій, судячи з вибухів, є потрапляння в приміщення, персонал переховується у бомбосховищі», – заявили в міністерстві увечері 4 червня.

Штаб української воєнної операції на Донбасі та підтримувані Росією бойовики наразі не коментували інформацію.

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Донецька фільтрувальна станція розташована фактично на лінії контакту між окупованою Ясинуватою і вільною Авдіївкою у так званій «сірій зоні», яку не контролює жодна зі сторін. В обстрілах ДФС сторони конфлікту звинувачують одна одну і заперечують свою вину.

ДФС забезпечує питною водою і вільну Авдіївку, і окуповані Ясинувату, Ясинуватський район і частину Донецька.

Від липня 2014 року Донецька фільтрувальна станція неодноразово опинялася під вогнем, у зв’язку з чим її робота призупинялася.