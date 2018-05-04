Росія не дає гарантій безпеки в районі Донецької фільтрувальної станції – Оліфер

Представники Росії на переговорах Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі відмовилась надати гарантії безпеки персоналу та спостерігачам моніторингової місії ОБСЄ в районі Донецької фільтрувальної станції для здійснення ремонтно-відновлювальних робіт.

Про це заявила за результатами засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську Дарка Оліфер, речниця представника України на переговорах, екс-президента України Леоніда Кучми.

«Незважаючи на неодноразові наполягання української сторони, делегація РФ відмовилась надати гарантії безпеки в районі Донецької фільтровальної станції», – повідомила речниця на своїй сторінці у Facebook.

18 квітня підприємство «Вода Донбасу» повідомляло про зупинку роботи фільтрувальної станції через обстріли. 22 квітня станція відновила свою роботу.

Донецька фільтрувальна станція розташована фактично на лінії контакту між окупованою Ясинуватою і вільною Авдіївкою у так званій «сірій зоні», яку не контролює жодна зі сторін. В обстрілах ДФС сторони конфлікту звинувачують одна одну і заперечують свою вину.

ДФС забезпечує питною водою і вільну Авдіївку, і окуповані Ясинувату, Ясинуватський район і частину Донецька.

Від липня 2014 року Донецька фільтрувальна станція неодноразово опинялася під вогнем, у зв’язку з чим її робота призупинялася.