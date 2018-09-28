У «Воді Донбасу» озвучили версії, що відбувається з водою у Макіївці

Підприємство-водопостачальник «Вода Донбасу» повідомило про взяття одночасно з міською санітарно-епідеміологічною службою проб питної води, яку отримують споживачі Макіївки на Донеччині.

Результати експертизи санепідемслужби мають бути готові у понеділок, інформують на підприємстві, тож остаточні висновки про причини отруєння кількох десятків людей можна буде зробити після їхнього аналізу. А до того часу постачальник радить споживачам кип’ятити воду перед вживанням.

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За даними «Води Донбасу», якість води останнім часом погіршилася через зношеність систем водопостачання. Окрім того, раніше споживачі скаржились на поганий запах води, але це явище на підприємстві називають тимчасовим і нешкідливим.

«Нехарактерний запах у питній воді розподільної мережі міста, що зберігається протягом вересня, пов’язаний із сезонним масовим розвитком водоростей у каналі Сіверський Донець–Донбас. Це природний процес, (він – ред.) спостерігається щороку, як правило навесні і восени, який пов'язаний зі зміною температурного режиму в водоймі. З огляду на аномально спекотне літо цього року, розвиток водоростей проходить з посиленою інтенсивністю. У цей період вода підлягає додатковій обробці, передбаченій технологією підготовки питної води», – мовиться у повідомленні.

Раніше представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський заявив, що ймовірною причиною отруєння є використання марганцю замість хлору для дезінфекції води.

Тим часом, «Вода Донбасу» запевняє, що всіх реагентів на очисних підприємствах достатньо.

«У періоди інтенсивного «цвітіння» водоростей в джерелах для усунення сторонніх запахів і присмаків додатково застосовуються перманганат калію і активоване вугілля. На фільтрувальних станціях є запас необхідних реагентів для нормального режиму очищення води. Однак хотілося б підвищити запаси перманганату калію, активованого вугілля і хлору на випадок тривалого періоду погіршення якості води», – написали представники підприємства.

Представники угруповання «ДНР», під контролем якого перебуває Макіївка, на своїх ресурсах пишуть, що причиною отруєння людей стала недостатня дезінфекція води. В.о. керівника угруповання Денис Пушилін заявив, що в справі призначене розслідування. За його словами, на даний момент вода відповідає нормам.