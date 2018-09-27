Десятки людей отруїлися питною водою в окупованій Макіївці – представник омбудсмена

У Макіївці, що перебуває під контролем підтримуваних Росією бойовиків, сталося масове отруєння питною водою, повідомляє представник українського омбудсмена в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський. За його даними, шпиталізовані 37 дорослих і двоє дітей у віці до дев’яти років.

«25 вересня в міську лікарню Макіївки (окупована територія НВФ «ДНР») масово почали надходити звернення на погане самопочуття з такими симптомами: біль в області живота, блювота, озноб, підвищення температури, у тяжких випадках – виражена інтоксикація і зневоднення», – написав Лисянський у Facebook пізно ввечері 26 вересня.

За його словами, кількість шпиталізованих зростає щогодини, частину з них доправили в лікарні окупованого Донецька.

Причиною того, що сталося, стала поломка або збій системи дезінфекції води в Макіївці, додав представник омбудсмена.

Представники угруповання «ДНР», під контролем якого перебуває Макіївка, на своїх ресурсах пишуть, що причиною отруєння людей стала недостатня дезінфекція води. В.о. керівника угруповання Денис Пушилін заявив, що в справі призначене розслідування. За його словами, на даний момент вода відповідає нормам.