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27 Вересень 2018, Київ 20:57
Новини | Події

Марганець у водопроводі є причиною масового отруєння в Макіївці – представник омбудсмена

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Щонайменше 87 людей госпіталізовані в контрольованій бойовиками Макіївці Донецької області, повідомив 27 вересня представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянській.

«Закінчився хлор, тому воду частково дезінфікували марганцем. Саме така причина цієї жахливої пригоди», – вказав представник омбудсмена.

За даними, які наводить Лисянський, серед отруєних четверо дітей. Десятки людей перебувають у лікарнях Донецька та Маріуполя.

Бойовики, які контролюють частину Донецької області, не повідомляють про цей інцидент на своїх сайтах.

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