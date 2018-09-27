Марганець у водопроводі є причиною масового отруєння в Макіївці – представник омбудсмена

Щонайменше 87 людей госпіталізовані в контрольованій бойовиками Макіївці Донецької області, повідомив 27 вересня представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянській.

«Закінчився хлор, тому воду частково дезінфікували марганцем. Саме така причина цієї жахливої пригоди», – вказав представник омбудсмена.

За даними, які наводить Лисянський, серед отруєних четверо дітей. Десятки людей перебувають у лікарнях Донецька та Маріуполя.

Бойовики, які контролюють частину Донецької області, не повідомляють про цей інцидент на своїх сайтах.