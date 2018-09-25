В Авдіївці ліквідували пошкодження Південно-Донбаського водоводу – штаб

Працівники комунального підприємства «Вода Донбасу» закінчили ремонт пошкодженого Південно-Донбаського водоводу в Авдіївці, повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації.

Згідно з повідомленням, українські представники Центру координували роботу працівників, які ліквідували чотири прориви першої та другої нитки водоводу, відновивши водопостачання Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки, Курахового, Павлополя, Селидового і Волновахи.

Як повідомляють в штабі Операції об’єднаних сил, комунальники ще мають зміцнити дамби шламонакопичувачів першої і третьої черги Торецького фенольного заводу.

Попередній етап ремонту тривав з 10 липня до початку серпня. Закінчити зміцнення дамб та оновити контрольні свердловини для забору проб ґрунту на предмет хімічного забруднення мають до 21 листопада. До цього часу триватимуть гарантії безпеки для комунальників, отримані внаслідок переговорів із бойовиками.

Як пояснюють у штабі, речовини, які переробляє Торецький фенольний завод, легкозаймисті і небезпечні для здоров’я людини.

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«Торецький фенольний завод розташований в безпосередній близькості до лінії зіткнення. В результаті артобстрілів з боку збройних формувань РФ дамба шламонакопичувача ІІІ черги місткістю 510 тисяч м3 була пошкоджена. Виникла пряма небезпека прориву дамби з подальшим неминучим отруєнням головного джерела водопостачання регіону – річки Сіверський Донець», – пояснюють у штабі.

Через бойові дії на Донбасі пошкоджень регулярно зазнають об’єкти інфраструктури, зокрема Донецька фільтрувальна станція, від якої залежить водопостачання населених пунктів по обидва боки лінії розмежування.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.