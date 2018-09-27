По разным данным, от нескольких десятков до нескольких сотен жителей Макеевки – полумиллионного города, расположенного на оккупированной территории – отравились водой из водопровода. Люди 25 сентября начали массово обращаться в больницы с признаками отравления. Местные коммунальщики утверждают: предупреждали, что нельзя употреблять воду. Группировка «ДНР» признает факт отравления и утверждает, что все взято под контроль. В Макеевке до сих пор в водопроводе – негодная вода, а боевики не наладили поставку питьевой воды местному населению, утверждает представитель уполномоченного Верховной Рады Украины в Донецкой и Луганской областях по правам человека Павел Лиснянский.

25 сентября жители оккупированной Макеевки начали обращаться в больницы города. Массово стали поступать обращение на плохое самочувствие со следующими симптомами: боль в области живота, рвота, озноб, повышения температуры, в тяжелых случаях – выраженная интоксикация и обезвоживание.

По последним данным так называемого «минздрава» группировки «ДНР», на день 27 сентября, за медицинской помощью в Макеевке обратились 75 человек.

Факт массового отравления жителей признало руководство группировки. Ее нынешний главарь Денис Пушилин, занявший место убитого Захарченко, заявил, что причина отравления – недостаточная дезинфекция воды. По его словам, на данный момент, ситуация с хлором нормализована, вода соответствует допустимым показателям.

Местные жители продолжают обращаться в больницы, а вода в водопроводе остается непригодной, утверждает представитель уполномоченного Верховной Рады Украины в Донецкой и Луганской областях по правам человека Павел Лиснянский, ссылаясь на свои источники. Он утверждает, что люди самостоятельно запасаются питьевой бутылированной водой. Власти централизованно не обеспечили подвоз воды. Количество госпитализированных перевалило за 40 и ежечасно продолжает увеличиваться.

3-4 дня еще люди будут обращаться в больницы, система дезинфекции и фильтрации отсутствовала, не хлорировали воду и это привело к таким последствиям

«3-4 дня еще люди будут обращаться в больницы, поскольку у некоторых иммунитет крепче, до кого-то болезнь дошла позже, люди продолжают обращаться в больницы. По точному количеству сказать не могу, поскольку информация сейчас заблокирована. Не дают в медицинских учреждениях данные, поскольку пошла команда сверху полностью не давать информацию по данному случаю. Не знаю, что там у них произошло у коммунальщиков «Вода Донбасса», но система дезинфекции и фильтрации воды отсутствовала, не хлорировали воду и это привело к таким последствиям», – утверждает Павел Лиснянский.

Тему отравления водой в Макеевке активно обсуждают в соцсетях. Вот что пишут пользователи в комментариях под постом об инциденте в группе ВК «Типичная Макеевка»:

​– В инфекции лежит 60 детей. С воскресенья больницы пополняются. Был один смертельный случай. Это не вброс. Берегите себя и близких

– В детском саду готовят на этой воде, на предложении привезти очищенную отказались, мы ребенка в саду не оставили!

– Инфекционные больницы забиты детьми и взрослыми. ВСЮ воду кипятить не менее 15 минут, а лучше готовить на очищенной. Водой из под крана даже нельзя мыть руки, купаться, мыть овощи, поласкать рот ВСЕ КИПЯТИТЬ

– Вонь от воды стоит какими-то то ли медикаментами, то ли йодом. Говорят, что канализация прорвала где-то и попала в наш канал, или в фильтровальную, но власти естественно скрывают, пытаются ее дезинфицировать йодом – толку нет. Пишут, что за день поступает по 30 человек с Макеевки только в детскую инфекционку.

По данным уполномоченного Верховной Рады Украины в Донецкой и Луганской областях по правам человека Павла Лиснянского, о проблемах с водой было известно заранее. Предприятие «Вода Донбасса», контролируемое группировкой «ДНР», накануне даже рекомендовало перед употреблением воды кипятить ее 5-7 минут. Но, это не помогло. На опубликованном им фото вода после кипячения напоминает молоко с какой-то пенкой на поверхности.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК ДОНБАСС.РЕАЛИИ

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)