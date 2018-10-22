Уже неделю жители прифронтового Торецка остаются без централизованного водоснабжения. Водогон поврежден в «серой зоне», и аварийные бригады не могут туда попасть из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны неподконтрольных территорий. В самом городе объявлено чрезвычайное положение. Воду подвозят пожарные и коммунальные службы. Сегодня к ним подключились представители Международного Красного Креста. Некоторые горожане начали собирать дождевую воду. Но на этом коммунальные беды Торецка не заканчиваются. Под угрозой отопительный сезон, который здесь до сих пор не начался.

В обезвоженном Торецке жители начали собирать дождевую воду. Она, хоть и грязная, но для хозяйственных нужд подойдет. Пенсионерка Нина Войтенко все утро собирает в ведро воду, что капает с крыши. Говорит, что не в силах дойти до пожарного гидранта или водовозки.

Приходится на старости лет дождевую воду собирать

«Воду развозят, но там же надо с самого утра очередь занимать – часов в 5. И неизвестно, когда привезут, или в час, или в два, или в три. И стоять надо целый день там. И неизвестно, питьевую привезут или техническую. Вот и приходится на старости лет дождевую воду собирать. Плохо без воды», – жалуется Нина Войтенко.

22 октября представители Международного комитета Красного Креста доставили в город 18 тонн питьевой воды. Раздают всем желающим без ограничений. Это хорошая помощь, рассказывают люди. Заодно обсуждают слухи, якобы противоборствующая сторона уже разрешила коммунальщикам попасть на место аварии.

Уповаем на то, что скоро будет вода

«Эти ребята раздают воду всем без ограничений. Вот в пятницу привозили со Святогорска и сегодня опять привезли. А техническую – каждый день в три часа. Уже договорились, и с сегодняшнего дня, сказали, делают. Уповаем на то, что скоро будет вода», – говорит жительница Торецка Лилия Булатецкая.

Если в ближайшее время не ликвидировать прорыв на водогоне между Торецком и неподконтрольной Горловкой, то прифронтовой город столкнется с еще одной коммунальной проблемой. Система отопления многоквартирных домов уже пуста. Чтобы запустить котельные понадобится дополнительно 350 тонн воды. Впрочем, у местных коммунальщиков план Б все-таки существует.

План Б у нас есть, город не замёрзнет

«План Б у нас есть, город не замёрзнет. Если закончится вода в резервуаре, то есть второй источник воды. Но до него далеко. Расстояние увеличится до 14 километров. Но, в любом случае, у нас топливо имеется, будем возить и через 14 километров. Область обещала с техникой помочь», – говорит заместитель руководителя военно-гражданской администрации Торецка Сергей Винник.

В местной администрации тоже слышали о том, что в группировке «ДНР» предоставляют гарантии безопасности аварийным бригадам, но письменного подтверждения пока не видели. Украинские силовики заявили о готовности продолжить режим тишины еще неделю назад.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Redio@rferl.org)