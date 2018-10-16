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На протяжении всей жизни с каждым из нас случаются неприятности. Только одних они побуждают к действию, а других «загоняют» в глубокую депрессию, или, как говорят специалисты, в состояние стресса. Неблагоприятные социальные условия, повышенная ответственность, дефицит времени и хроническая усталость, недостаток общения, боязнь быть непонятым и отсутствие возможностей для самореализации, травмы, связанные с войной – это незначительная часть причин, влияющих на эмоциональное состояние человека. Именно поэтому для многих гуманитарных миссий и организаций, работающих сейчас в Украине, социально-психологическая поддержка населения стала одним из приоритетных направлений в работе. В Мариуполе, на базе городской организации «Красный Крест» начал работать «Клуб личностного роста», где в работу с мариупольцами включились психологи.

Применительно к психическому благополучию человека слово «стресс» вошло в медицину и психологию в 50-е годы прошлого столетия. Изначально оно означало деформацию материалов при технических испытаниях. В наши дни ко всем существующим проблемам, испытывающим человека на прочность, добавились проблемы военного времени – страх за свою жизнь, замкнутость, недоверие, смена места жительства или потеря близких. Факторов, влияющих на психоэмоциональное состояние, оказалось, бесчисленное множество, считают специалисты.

Психическое здоровье населения, сейчас под большей угрозой, чем в мирное время

«Учитывая конфликт на Донбассе, такое понятие как психическое здоровье населения, сейчас под большей угрозой, чем в мирное время. Есть много условий, которые влияют на то, что люди чувствуют себя хуже во всех смыслах. Для того, чтобы обеспечить сохранность этого здоровья, нужно делать мероприятия, которые этому способствуют. Собственно, психосоциальная поддержка на это и направлена: обеспечить культурный досуг, обеспечить общение в громаде, в семье, развить личные навыки, которые помогают восстанавливаться от стресса», – говорит сотрудник мариупольской городской организации «Красный Крест», региональный координатор психосоциальной поддержки населения Анастасия Жидкова.

Общение со специалистами стало уже потребностью в наши дни, утверждает волонтер – психолог Ирина Шляхтина. На ее занятия приходят люди разных профессий, разных возрастных категорий и в силу разных причин.

Основной запрос, как найти поддержку, понимание, найти новые способы взаимодействия с окружающими

«Участники от восемнадцати, и возраст не ограничен. Гендерный условий тоже нет, здесь могут быть и женщины, и мужчины. Основной запрос, как не быть одиноким, как уметь выражаться, как найти поддержку, понимание, как найти новые способы взаимодействия с окружающими, как строить новые контакты и чувствовать себя счастливым. Люди не удовлетворяют свои потребности, стесняются, стыдятся или боятся, а часто не знают каким способом это сделать», – считает психолог.

Марина Полякова вернулась в свой родной Мариуполь спустя много лет. До войны жила в Донецке, имела дом, друзей, работу и, как многие, вынужденно сменившие место жительства, столкнулась с проблемой недостатка общения.

Я пришла сюда, чтобы стать увереннее, чтобы научиться выражать свою точку зрения и при этом не быть осужденной

«Одна из причин, по которым я пришла сюда, чтобы стать увереннее, чтобы научиться разговаривать с чужими людьми, выражать свою точку зрения и при этом не быть осужденной. Потому что, когда ты находишься дома, в замкнутом кругу общения, не часто возникает потребность в долгих монологах. Повседневная жизнь наполнена заботами: любой мамы о семье, любой дочери о родителях, любой жены о муже и времени для себя, как для личности и как для женщины остается очень мало», – говорит Марина.

Как избавиться от стресса, начать жить здесь и сейчас – решать каждому из нас. Специалисты «Красного Креста» уверяют, что всегда готовы прийти на помощь и считают это главным на сегодняшний день.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)