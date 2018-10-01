(Друкуємо мовою оригіналу)

Столица Приазовья, форпост, крупнейший город востока, сдержавший в 2014-м российские силы, Мариуполь отпраздновал свое 240-летие. С 2014 года, когда горожане собирались на многотысячные антивоенные митинги, празднование стало самым массовым: и по количеству событий, и по количеству людей. В городе прошел фестиваль инклюзивности, состоялся массовый экологический митинг, участники которого собрали более 4000 подписей в инстанции всех уровней за изменения экологической ситуации в городе. Впервые за много лет в Мариуполе прошло костюмированное шествие, отражающее все его исторические вехи. Открыта аллея славы и отреставрировано старинное здание водонапорной башни архитектора Нильсена – одной из достопримечательностей города. Открылся обновленный центр города с парковыми зонами, игровыми площадками, зелеными газонами, сценами и пешеходным фонтаном. Как изменился город, о чем думают мариупольцы, о чем мечтают, чего опасаются? Радио Донбасс.Реалии спросило об этом жителей города и бывших меров Мариуполя.

Изменения в городе замечают все: от мала до велика. Особенно те, кто в разное время руководил городом.

Период угнетения уходит на второй план. Очень заметен положительный акцент в сторону нашей молодежи

«Период угнетения уходит на второй план, несмотря на то, что тут рядом линия фронта и присутствует российская агрессия. В городе идет активная жизнь. Очень заметен положительный акцент в сторону нашей молодежи», – сказал Юрий Хотлубей, мэр Мариуполя с 1998 по 2015 годы.

«Вчера состоялась встреча с руководством ЕБРР по Украине, который сегодня рассматривает развитие транспортной системы по Мариуполю, французское правительство готово давать на водопереработку деньги, мусоропереработка должна быть в городе. Это будет все работать, когда есть цель, когда есть команда и когда есть люди, которым верят. Я видел счастливые лица людей, которые не видел последние три-четыре года. Для меня это огромный позитив. Я счастлив за свой город», – отметил Михаил Поживанов, мэр Мариуполя с 1994 по 1998 годы.

А вот мнения самих жителей. Среди них студенты, рабочие и пенсионеры:

– Впечатлило то, что произошло за летние месяцы. Такой ремонт, такая реконструкция. Не припомню такого в истории – красота. На что надо обратить внимание? Чтоб не только в центре все делалось, но и на окраинах. И самое главное – на Запорожье трассу отремонтировать.

– Город сплотился. Больше людей стали замечать проблемы, появилась забота, люди стали смотреть друг на друга.

– Единственное, что меня пугает, возможно, что из нашего города делают «Петровский хуторок» и сюда искусственно вливаются сумасшедшие деньги. Мне страшно, что пройдет какое-то время и это все прекратится. Я помню каким здесь все было раньше и уж, как по мне, слишком быстро все происходит. На счет проблем что могу сказать? Междугородние трассы в плачевном состоянии, особенно трасса Мариуполь – Запорожье. В плане чем дышим, наверное, это проблема компромисса между городом и собственниками заводов. Я не могу ни комментировать, ни решить этого. Это будет решаться гораздо выше и более серьезными людьми.

– Мне очень нравится, что есть зоны отдыха. Очень нравятся тротуары, что есть где ходить. Мы с левого берега, у нас там еще не очень пройдешь по дорогам. Я хочу морской бульвар, я там живу и хочу, чтоб он преобразился. Но все ж сразу не сделаешь.

– Центр преобразился в лучшую сторону. Приятно здесь находиться, гулять. Я заметила перемены в спорте и его развитии. Большой плюс, что делают много спортивных площадок детских. Я с удовольствием наблюдаю, как дети там занимаются. Хотелось бы видеть фильтры на заводах, которые будут работать и не будут выпускать черный дым в наше небо.

Ко дню города область подарила Мариуполю 190 гектаров земли, на которой будет расти лес, и пообещала помочь его вырастить.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)