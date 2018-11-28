Створення Міністерства у справах ветеранів на фінішній прямій

Уряд на засіданні 28 листопада вирішив створити Міністерство у справах ветеранів (Мінвет). Нова урядова інституція працюватиме замість Державної служби у справах ветеранів. Для забезпечення фінансування Мінвету необхідно, серед іншого, внести зміни у держбюджети на 2018 та 2019 роки, зазначено у рішенні Кабінету міністрів України. Таким чином, на думку фахівців, створення єдиного державного органу з розробки і втілення політики України щодо ветеранів бойових дій виходить «на фінішну пряму».

Вперше про необхідність створити єдиний державний орган, який би опікувався проблемами ветеранів та їхніх родин, у Верховній Раді та уряді України заговорили на початку цього року.

Щоправда, раніше ідею створити єдиний державний орган, відповідальний за підтримку ветеранів та їхніх родин, висували самі ветерани і волонтери. Вони і стали «рушійною силою» проекту, розробивши, разом із парламентарями та урядовцями, за підтримки міжнародних експертів, пропозиції щодо особливостей функціонування і напрямів діяльності майбутнього міністерства.

Розроблений «бізнес-план» зі створення Мінвету волонтери назвали «Білою книгою», презентувавши її урядовцям та громадськості.

Для можливості взяти участь у конкурсі на посади у майбутньому міністерстві близько 40 ветеранів бойових дій пройшли влітку спеціальний навчальний курс.

Але процес створення Мінвету розтягся на тривалий час.Так, Кабінет міністрів України повідомив про початок його створення у березні, але 14 листопада прем’єр-міністр Володимир Гройсман ініціював реформування Держслужби у справах ветеранів замість створення Мінвету. Керівник уряду це рішення пояснив наступним чином: мовляв, створення Мінвету потребує часу, при тому що «проблеми ані ветерани, ні проблеми ветеранів не можуть чекати».

Мінвет замість Держслужби у справах ветеранів

Рішення урядовців обмежитись «перезавантаженням» Держслужби критикували політики, громадські активісти й самі ветерани. Як розповідав Радіо Свобода уповноважений президента України у справах ветеранів Вадим Свириденко, дотепер ветеранськими справами займаються понад 30 установ в уряді та на місцях. Тож логічно створити єдиний орган, котрий буде розробляти і втілювати державну політику у відповідній сфері, взявши на себе відповідні функції та повноваження, каже фахівець.

Ветеран не має обходити різні установи, щоб «вибити» свої законні соціальні пільги тощо. Це просто образливо для багатьох учорашніх бійців

«Ветеран не має обходити різні установи, щоб довести, що він боронив Україну, щоб «вибити» свої законні соціальні пільги та медичну допомогу тощо. Це просто образливо для багатьох учорашніх бійців, а для чиновників ці бійці, які боронили Україну, нині ще одна категорія «пільговиків»… Як на мене, у сфері державної підтримки ветеранів і членів їхніх родин має бути єдиний розробник політики, лобіст інтересів ветеранів, «контролер» і координатор», – зауважив Свириденко.

Крапку у справі створення Мінвету 22 листопада поставила Верховна Рада України, призначивши Ірину Фріз міністром у справах ветеранів й «запустивши» таким чином процедуру оформлення нового міністерства.

Відтак, згідно законодавства, на порядку денному – розробка положень про Мінвет, перегляд відповідних статей держбюджету, процедури формування секретаріату та департаментів міністерства, оголошення конкурсу на посади у Мінветі тощо.

Ірина Фріз серед основних завдань майбутнього міністерства назвала наступні: розробка та ухвалення закону про ветеранів і членів їхніх родин (який, серед іншого, вирішить питання надання статусу учасника бойових дій ветеранам добровольчих батальйонів); максимальне спрощення процедур для отримання ветеранами тих чи інших пільг; координація і співпраця з громадськими організаціями тощо.

Ми переходимо на проектний принцип співробітництва з усіма громадськими організаціями

«Ми розвиватиме громадський контроль, міністерство має продемонструвати, як громадськість, у першу чергу ветерани, мають змогу контролювати кожну дію і кожне рішення (Мінвету – ред.). Ми переходимо на проектний принцип співробітництва з усіма громадськими організаціями: це означає, що державне фінансування буде виділятись не на конкретну організацію, а виключно на конкретний проект, за який кожен ветеран матиме змогу проголосувати на сайті on-line», – повідомила Фріз, представляючи проект Мінвету.

Щоправда, якраз ініціатива фінансувати не організації, а проекти, може викликати незадоволення, а то й спротив тих ветеранських організацій, які мають «коріння» у радянських часах, та які не готові працювати прозоро і чесно, зазначають ветерани бойових дій на сході. Чи вдасться Мінвету здолати радянські підходи, чи зможе команда Фріз зорганізувати роботу міністерства належним чином, покаже час.