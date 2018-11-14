Уряд створив Держслужбу у справах ветеранів

Кабінет міністрів на засіданні 14 листопада вирішив створити Державну службу України у справах ветеранів замість Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на минулому засіданні уряду заявив, що уряд розпочне реорганізацію ще до планованого створення профільного міністерства, оскільки «ні ветерани, ні їхні проблеми не можуть чекати».

Голова уряду також повідомив, що минулої середи проводив зустріч з приводу створення міністерства з питань ветеранів із групою народних депутатів.

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Голова партії «Національний корпус» і позафракційний народний депутат Андрій Білецький заявив минулого тижня, що прем’єр-міністр Гройсман пообіцяв реформувати і запустити Службу у справах ветеранів Антитерористичної операції. Основною перешкодою для створення міністерства Білецький називає відсутність внесеної на розгляд Верховної Ради кандидатури людини, яка б очолила таке відомство.

У вересні 2018 року Уповноважений президента України у справах ветеранів-інвалідів Вадим Свириденко наводив статистику, згідно з якою від початку російської військової агресії проти України у бойових діях на сході взяли участь понад 300 тисяч українців, з них близько 10 тисяч осіб отримали поранення. Більш як 500 ветеранів пережили ампутації за медичними показниками.

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