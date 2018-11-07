Білецький розповів, про що домовився з Гройсманом щодо створення Міністерства ветеранів

Голова партії «Національний корпус» і позафракційний народний депутат Андрій Білецький заявив, що прем’єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв реформувати і запустити Службу у справах ветеранів Антитерористичної операції. Про це Білецький сказав кореспонденту Радіо Свобода під час пікету під Кабінетом міністрів.

За словами політика, такими є наслідки акції, в ході якої представники націоналістичних організацій і учасники війни на Донбасі вимагали від уряду створення Міністерства ветеранів.

«Гройсман пообіцяв, що врешті-решт наступного тижня буде реформована, запрацює і буде піднятий її статус серед органів виконавчої влади Служба у справах ветеранів АТО. Це перший крок, тому що на базі цієї служби багато в чому буде створене міністерство. Це перший крок до створення міністерства. Якби хоча б вона працювала, то ми б вже мали значно менше проблем з ветеранами, ніж маємо зараз. Але не працює також і вона. Тому це безумовно крок вперед, але точно також безумовно не остаточне вирішення ветеранського питання», – сказав Білецький.

Він пояснює важливість створення міністерства тим, що воно зможе спростити для ветеранів отримання державної допомоги.

«Двадцять дві установи зміняться на одну установу, єдине вікно, куди ветеран може звернутись по всьому ряду своїх проблем. Від питання шанування своїх загиблих товаришів до соціальних - пільг, виплат, до отримання кредитів на бізнес, протезування, лікування», – стверджує політик.

Однак він додає, що основною функцією такого міністерства вбачає не пільги, а інтеграцію учасників бойових дій у мирне життя.

«В першу чергу міністерство повинно, з моєї точки зору, зайнятися не стільки організацією пільг, скільки організацією входження в нормальне мирне життя людей. Їх треба соціалізувати не через пільги на проїзд, а через працевлаштування, і країна може це робити, може собі це дозволити. Наприклад, наданням пільг для створення ветеранського бізнесу, який дасть можливість створити з ветеранів середній клас України», – каже Білецький.

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Основною перешкодою для створення міністерства він називає відсутність внесеної на розгляд Верховної Ради кандидатури людини, яка б очолила таке відомство.

У вересні 2018 року Уповноважений президента України у справах ветеранів-інвалідів Вадим Свириденко наводив статистику, згідно з якою від початку російської військової агресії проти України у бойових діях на сході взяли участь понад 300 тисяч українців, з них близько 10 тисяч осіб отримали поранення. Більш як 500 ветеранів пережили ампутації за медичними показниками.