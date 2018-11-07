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07 Листопад 2018, Київ 15:38
Новини | Політика

Білецький розповів, про що домовився з Гройсманом щодо створення Міністерства ветеранів

Акція під Кабінетом міністрів з вимогою створити Міністерство ветеранів. Київ, 7 листопада 2018 року

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Голова партії «Національний корпус» і позафракційний народний депутат Андрій Білецький заявив, що прем’єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв реформувати і запустити Службу у справах ветеранів Антитерористичної операції. Про це Білецький сказав кореспонденту Радіо Свобода під час пікету під Кабінетом міністрів.

За словами політика, такими є наслідки акції, в ході якої представники націоналістичних організацій і учасники війни на Донбасі вимагали від уряду створення Міністерства ветеранів.

«Гройсман пообіцяв, що врешті-решт наступного тижня буде реформована, запрацює і буде піднятий її статус серед органів виконавчої влади Служба у справах ветеранів АТО. Це перший крок, тому що на базі цієї служби багато в чому буде створене міністерство. Це перший крок до створення міністерства. Якби хоча б вона працювала, то ми б вже мали значно менше проблем з ветеранами, ніж маємо зараз. Але не працює також і вона. Тому це безумовно крок вперед, але точно також безумовно не остаточне вирішення ветеранського питання», – сказав Білецький.

Він пояснює важливість створення міністерства тим, що воно зможе спростити для ветеранів отримання державної допомоги.

Григорій та Ростислав. Учасники бойових дій 2014-2015 років. Приїхали підтримати акцію з Кам'янець-Подільського
Григорій та Ростислав. Учасники бойових дій 2014-2015 років. Приїхали підтримати акцію з Кам'янець-Подільського

«Двадцять дві установи зміняться на одну установу, єдине вікно, куди ветеран може звернутись по всьому ряду своїх проблем. Від питання шанування своїх загиблих товаришів до соціальних - пільг, виплат, до отримання кредитів на бізнес, протезування, лікування», – стверджує політик.

Однак він додає, що основною функцією такого міністерства вбачає не пільги, а інтеграцію учасників бойових дій у мирне життя.

Учасники мітингу біля Кабміну
Учасники мітингу біля Кабміну

«В першу чергу міністерство повинно, з моєї точки зору, зайнятися не стільки організацією пільг, скільки організацією входження в нормальне мирне життя людей. Їх треба соціалізувати не через пільги на проїзд, а через працевлаштування, і країна може це робити, може собі це дозволити. Наприклад, наданням пільг для створення ветеранського бізнесу, який дасть можливість створити з ветеранів середній клас України», – каже Білецький.

Ветеран бойових дій з позивний «Псевдо», який прийшов підтримати створення міністерства. «Войював у 2015-2016 в лавах добровольчого батальйону. УБД не маю. Нічого не маю, крім чиcтого сумління»
Ветеран бойових дій з позивний «Псевдо», який прийшов підтримати створення міністерства. «Войював у 2015-2016 в лавах добровольчого батальйону. УБД не маю. Нічого не маю, крім чиcтого сумління»

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Основною перешкодою для створення міністерства він називає відсутність внесеної на розгляд Верховної Ради кандидатури людини, яка б очолила таке відомство.

У вересні 2018 року Уповноважений президента України у справах ветеранів-інвалідів Вадим Свириденко наводив статистику, згідно з якою від початку російської військової агресії проти України у бойових діях на сході взяли участь понад 300 тисяч українців, з них близько 10 тисяч осіб отримали поранення. Більш як 500 ветеранів пережили ампутації за медичними показниками.

Повітряні кульки з написом 654 112 пролітають повз вікна Кабміну. За словами організаторів акції, саме стільки в Україні видано посвідчень учаників бойових дій
Повітряні кульки з написом 654 112 пролітають повз вікна Кабміну. За словами організаторів акції, саме стільки в Україні видано посвідчень учаників бойових дій

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