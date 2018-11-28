Кабмін створив міністерство у справах ветеранів

Кабінет міністрів України на засіданні 28 листопада створив міністерство у справах ветеранів. Проект рішення представила міністр з питань ветеранів Ірина Фріз.

Головою комісії з ліквідації Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО призначили першого заступника голови служби Ігоря Мальцева.

Уряд доручив новоствореному міністерству спільно з Мінсоцполітики та МОЗ розробити положення про новостворене відомство, а також всі інші необхідні для початку роботи документи.

Міністерство фінансів має розробити зміни до бюджетів на 2018 і 2019 роки, щоб забезпечити фінансування нового відомства.

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У лютому цього року Верховна Рада України рекомендувала Кабінету міністрів створити Міністерство у справах ветеранів. Наприкінці березня Кабмін розпочав процес створення Міністерства у справах ветеранів.

22 листопада Верховна Рада призначила міністром у справах ветеранів Ірину Фріз.