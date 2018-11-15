Створення міністерства у справах ветеранів поставлене «на паузу». Чому?

14 листопада уряд України створив Державну службу у справах ветеранів, відклавши створення Міністерства у справах ветеранів (скорочено – Мінвету) на пізніше. При цьому у березні Кабінет міністрів повідомляв про початок створення цього міністерства; міністр соціальної політики Андрій Рева заявляв, що Мінвет має бути створений до 1 січня 2019 року. Президент Петро Порошенко наголошував, що міністерство «не має бути лише відомством для соціального захисту ветеранів», а має бути «міністерством можливостей». Урядовці, парламентарі, ветерани і волонтери утворили Проектний офіс зі створення міністерства й розробили так звану «Білу книгу» – опис напрацювань та пропозицій до уряду, щоб створити єдину систему державної допомоги ветеранам та членам їхніх родин. Але «не так склалось, як гадалось».

Уряд реформу системи медико-соціальної підтримки ветеранів розпочав з утворення Державної служби у справах ветеранів, ліквідувавши її попередницю – Держслужбу у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. Цей крок прем’єр-міністр Володимир Гройсман пояснив необхідністю якнайшвидше визначити підходи до вирішення комплексу проблем ветеранів та державної політики у цій сфері.

За словами Гройсмана, пропозиції ветеранських організацій щодо створення окремого міністерства у справах ветеранів потребує часу, але «ані ветерани, ані проблеми ветеранів не можуть чекати».

Оновлена держслужба не стане ближчою до ветерана – Третьяков

Народний депутат, голова парламентського комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю Олександр Третьяков вважає, що здійснювана урядом реорганізація Держслужби не вирішує ключові проблеми: керівник держслужби, від якого залежить «інституційна спроможність органу», не буде членом уряду, і відтак він не матиме права голосу на засіданнях Кабінету міністрів.

Держcлужба не зможе комплексно вирішувати питання соціального захисту, медичного забезпечення і вшанування пам’яті ветеранів війни. Бо повноваження і надалі залишатимуться розпорошеними

«Ще одна проблема полягає у тому, що проект реорганізації не передбачає достатньої кількості працівників для роботи у територіальних підрозділах. Третя – Держcлужба не зможе комплексно вирішувати питання соціального захисту, медичного забезпечення і вшанування пам’яті ветеранів війни. Бо повноваження і надалі залишатимуться розпорошеними між понад 20 різними держорганами, а не будуть сконцентрованими, як передбачалось, в одному органі – міністерстві», – зазначив він.

​Реформу держслужби критикує і низка ветеранських та волонтерських організацій. Так, у неурядовій організації «Юридична сотня» з цього приводу зазначають: повноваження держслужби не передбачають напрацювань державної політики у сфері захисту ветеранів та створення «системи єдиного вікна»: окремі проблеми ветеранів і далі будуть вирішувати профільні міністерства та установи.

Як розповіла кореспондентові Радіо Свобода керівник «Юридичної сотні» Леся Василенко, унаслідок наявного «бюрократичного хаосу» ветеран змушений «мандрувати» поміж різними установами, щоб оформити необхідні папери для отримання пільг й інших державних гарантій, які передбачені законодавством.

Звісно, реформована держслужба краще, ніж нічого, але хто буде проводити реформу?

«Система державної підтримки ветеранів дотепер не є досконалою, її реалізація перебуває у компетенції більш як тридцяти міністерств, відомств та органів місцевого самоврядування. Звісно, реформована держслужба краще, ніж нічого, але хто буде проводити реформу? Кому підпорядковуватиметься оновлена держслужба? Міністерству соціальної політики, в якому ветерани – це лише одна з категорій пільговиків», – вважає Василенко.

На її думку, функцію єдиного урядового, центрального органу виконавчої влади для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни мало б виконувати саме Міністерство у справах ветеранів.

Ветерани бойових дій про Мінвет і брак політичної волі

7 листопада представники низки ветеранських та волонтерських організацій пікетували будинок уряду, вимагаючи «запустити» Міністерство у справах ветеранів. Після перемов із прем’єр-міністром один із організаторів акції з вимогою створити Мінвет, голова партії «Національний корпус», позафракційний народний депутат Андрій Білецький сказав кореспондентові Радіо Свобода, що реформа держслужби є першим кроком до створення міністерства.

Основною перешкодою для створення міністерства Білецький назвав відсутність внесеної на розгляд Верховної Ради кандидатури людини, яка б очолила таке відомство.

За даними Міністерства оборони і Державної служби у справах ветеранів, в Україні станом на жовтень 2018 року є близько 500 тисяч ветеранів, з них понад 350 тисяч – це ветерани бойових дій на сході країни, понад 90 тисяч – «афганці» і близько 42 тисяч осіб, які є ветеранами миротворчих місій.