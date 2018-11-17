В Україні отримують «соціалку» 44% людей – міністр Рева

Приблизно 44% українців отримують «соціалку». Це констатував в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода міністр соціальної політики України Андрій Рева. Він повідомив, як вдається відсіювати фіктивних субсидіантів. За даними міністра, із загалом 6 900 тисяч із правом на субсидії, 923 тисячі живуть лише на цю допомогу держави. Також Рева розповів: як кошти від розмитнення «євроблях» підуть Пенсійному фонду, як виплачують пенсії мешканцям Донбасу і що від 2016 року «тіньова» економіка в Україні скоротилася з 40% до 32%.