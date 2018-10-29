Право на субсидії в Україні мають близько 7 мільйонів домогосподарств – Гройсман

В Україні право на отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг мають близько семи мільйонів домогосподарств. Про це 29 жовтня повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

За словами голови уряду, з початку опалювального сезону уряд ініціював моніторинг процесу надання субсидій.

«Ми усунули обмеження, які заважали отримати допомогу. При органах соцзахисту створені окремі комісії, які мають враховувати окремі обставини кожної сім’ї, яка потребуватиме субсидії. Просив би, аби комісії приймали людей, і якщо є реальні життєві обставини, ставати на позиції громадян», – сказав Гройсман.

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Він зазначив, що середній розмір субсидії для однієї родини складає 600-700 гривень.

На 2018 рік у проекті бюджету заплановано 55 мільярдів гривень на субсидії з комунальних послуг.

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Кабінет міністрів у листопаді минулого року схвалив запровадження в Україні монетизації субсидій на рівні постачальників послуг від 1 січня 2018 року.