Що думають про тарифи люди, які прийшли з пікетом під АП та Кабмін? Пряма мова

Близько трьохсот людей переважно старшого віку пікетували 24 жовтня Адміністрацію президента України та будівлю уряду в Києві. Мітингувальники прийшли з вимогою скасувати підняття тарифів на газ. Акції організували ВО «Батьківщина», громадська організація «Центр захисту киян» та ВО «Свобода». Радіо Свобода розпитало у протестувальників, чому вони прийшли під урядові будівлі, чи знають вони причину підняття тарифу та чи користуються субсидіями.

Ціна на газ виросте на 23,5%. Про це 19 жовтня сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Новина викликала бурхливу реакцію, як з боку суспільства, так і з боку політиків.

Деякі з них виступають проти підняття тарифів, зокрема ВО «Свобода» та ВО «Батьківщина», які і провели під стінами Адміністрації президента і Кабінету міністрів свої акції.

Радіо Свобода опитало деяких учасників акції про їхню мотивацію прийти на протест.

Частина учасників говорити відмовлялася, ховаючи обличчя. Найчастіше – це молоді люди.

Представники старшого віку охоче розповіли, чому вони не підтримують підняття тарифу на газ.

Олег, Київ

«Уряд призначає європейські ціни на вітчизняний газ. І вся ця маржа розподіляється між олігархічною змовою. Це не має ніякого відношення до контрактів 2009 року (йдеться про газові контракти, які підписала Юлія Тимошенко у 2009 році – ред).

Ціни призначає уряд, згідно хабу в «Досельдорфі». У баланс газопостачання повинен бути врахований вітчизняний газ, собівартість якого становить 1200 гривень плюс НДС, транспортні витрати і розподіл. Це не має стосунку до ціни, яку призначив уряд і назвав комерційною».

Ірина та Анна, Київ

Ірина: «Ми прийшли проти політики Порошенка, я його взагалі ненавиджу, він погана людина. Я оплачую, я інвалід, я не можу взагалі тут жити».

Анна: «Я проти, що так дорого підняли».

Ірина: «Чому виросла ціна? Бо Порошенко не підписав договір з Путіним, мабуть. Про акцію знайомі сказали, «Батьківщину» не особливо підтримую».

Анна: «Мені при Януковичу краще жилося».

Віра, Київ

«Чому ростуть ціни? Чому пенсія у мене 1420 гривень, а тарифи ростуть? Субсидії у мене немає, мені не положено. За газ я не плачу, у мене немає в селі вдома. Це ж в основному вплине при передмістя, у кого газове опалення, а у мене немає газу, у мене електроплита. Так що газ – це така справа.

Я незадоволена пенсіями, тарифами, зарплатами низькими, оце мені важливо. Бензин мені важливий, який росте, щоб їздити нормально».

Ніна Василівна, Васильків

«Хіба можна так жити? Що для нас держава робить? Чи можливо на 1500 гривень прожити пенсіонеру? Я замерзну, а й так замерзала. Зараз платимо 7 гривень за куб, так тоді давали субсидію. А в цьому році кажуть зменшили газ наполовину. Мені давали 300 кубів, а тепер дадуть 150.

Про цю акцію дізналася з телевізора, що всесоюзна буде, Каплін виступав, чули ми. І ми приїхали, і будемо приїжджати».

Олександр, Київ

«Ми не задоволені політикою, тим, що відбувається в державі, тому ми намагаємося якось вплинути. Я вважаю, що ціна рости не має. Я не політик, не знаю усіх схем, як вони розраховуються. Це одна із вимог Євросоюзу, що ціноутворення має бути прозоре. Ми лише чуємо, що ціна має підвищуватися, але не чуємо, чому.

Як воно утворюється? Вони самі щось вигадали, десь заклали свої проміжні «профіти», мабуть, так. Субсидії у мене немає».

На запитання про те, чи знає про газові контракти, які підписала Юлія Тимошенко у 2009 році, Олександр відповідає: «Думаю, що ця влада вирішила використати ці ж схеми і теж нажитися на цьому».

Володимир, Київ

«При владі у нас чужа, навіть іноземна влада, бо в кожного з них по два паспорти і зараз відбувається економічний, соціальний і багатоспектровий геноцид українського народу. Це просто акція, спрямована на газову проблему, але вона не тільки газова, вона в багатьох сферах. Я тут, щоб відстояти своє існування.

Я вже трошки не в тому віці, щоб детально слідувати за всіма подіями. Я більше схильний до узагальнення, а деталі – то вже фахівці. Я просто на своїй шкурі, на своїй родині все це відчуваю і терпіти все це неможливо».

Антон, Київ

«Ми виступаємо проти підняття ціни на газ для населення. Уряд Гройсмана хоче встановити за тисячу кубометрів газу ціну вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят гривень. Це неприпустимо, тим паче, якщо дивитися практику Європи. Дивлячись на їхні ціни і зарплати, порівнюючи з нашим зубожінням.

Які зарплати зараз у нас, навіть у Києві? Тариф має бути зважений.

Чому піднімають ціну? Вони заявляють, що це вимагає МВФ, тільки в такому випадку вони дадуть кредит.

Це повна брехня, бо ніхто не має жодного документа, який змушує уряд Гройсмана піднімати ціну на газ. Вони кажуть, що дадуть кредит у тому випадку, якщо він буде забезпечений. Коли бюджет буде зважений, коли буде мінімальний дефіцит.

Потрібно просто показати МВФ ті джерела, з яких буде Україна повертати цей борг. Вони ж взяли найлегший спосіб – цей тягар кредитів звалити на населення.

Натомість шляхи наповнення бюджету – це деофшоризація та накладення податку на багатіїв».

Позиція Уряду

У той же час Кабінет міністрів України повідомив, що зростання ціни газу для населення майже на чверть – це «вимушений крок, щоб країна могла далі розвиватися».

«У 2006–2013 роках були взяті мільярдні доларові кредити, які не були тодішньою владою спрямовані на розвиток економіки, а були розтринькані і витрачені на «проїдання». За цей час борг України був нарощений більш ніж на 50 мільярдів доларів… Тепер настав час повертати ці борги – у наступні п’ять років держава Україна має віддати понад 30 мільярдів доларів», – ідеться в повідомленні на Урядовому порталі.

Це рішення необхідне для недопущення в Україні економічної кризи

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що рішення уряду про підвищення ціни на газ для населення майже на чверть необхідне для недопущення в Україні економічної кризи.

«Я особисто закликав наших міжнародних партнерів зняти з порядку денного питання підвищення ціни на газ. Але усвідомлюю, що підняття ціни на газ – рішення неминуче, адже від цього залежить фінансова підтримка України з боку Міжнародного валютного фонду, яка зараз дуже потрібна державі. Це рішення необхідне для недопущення в Україні економічної кризи», – заявив Парубій.

Наша програма субсидій дозволяє захистити всіх тих, хто цього потребує

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман також сказав, що у поточному опалювальному сезоні ціну на газ підвищувати не будуть.

«У цьому опалювальному сезоні ціна на газ підвищуватися не буде. А наша програма субсидій дозволяє захистити всіх тих, хто цього потребує», – зазначив глава уряду.