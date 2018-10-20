Газ на 23,5% дорожче для населення – це запобіжник економічної кризи – Парубій підтримав Гройсмана

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що рішення уряду про підвищення ціни на газ для населення майже на чверть необхідне для недопущення в Україні економічної кризи.

«Я особисто закликав наших міжнародних партнерів зняти з порядку денного питання підвищення ціни на газ. Але усвідомлюю, що підняття ціни на газ — рішення неминуче, адже від цього залежить фінансова підтримка України з боку Міжнародного валютного фонду, яка зараз дуже потрібна державі. Це рішення необхідне для недопущення в Україні економічної кризи», – заявив Парубій.

Як передає його слова прес-служба Апарату Верховної Ради, Україна вперше зобов’язалася вирівняти ціни на газ ще у 2008 році, і ці зобов’язання відображені у всіх меморандумах з МВФ.

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«Вважаю своїм обов’язком підтримати рішення Уряду Володимира Гройсмана, адже він бере на себе відповідальність за непопулярні, але необхідні для зміцнення, розвитку та безпеки України, реформи», – сказав Парубій.

19 жовтня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що з 1 листопада 2018 року ціни на газ для населення в Україні зростуть на 23,5%. В Кабміні таке рішення назвали «вимушеним кроком» і заявили, що в ході переговорів з кредиторами взагалі йшлося про здорожчання на 60%.

Питання ціни на газ для населення є ключовим для відновлення фінансування з боку МВФ.